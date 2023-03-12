جامعة العريش تشهد انطلاق فعاليات المؤتمر الطلابي الأول للبحوث

انطلقت فعاليات المؤتمر الطلابي الأول للبحوث الطلابية لكلية الطب البيطري، بعنوان «التغيرات المناخية والتنمية المستدامة»

وجاء ذلك بحضور الدكتور إيهاب محمد سلامة، عميد الكلية ورئيس المؤتمر ، والدكتور محمد سيد يوسف، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور كمال طاهر، وكيل الكلية لشئون البيئة وخدمة المجتمع، والدكتورة سعدية عبد الفتاح، أستاذ ورئيس قسم الفسيولوجي، ولجنة التنسيق المشكلة من الكلية والمشرفة على تنظيم المؤتمر، ولفيف من السادة أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والطلاب بالكلية.

ضرورة تشجيع الشباب الباحثين

وأكد الدكتور حسن الدمرداش، رئيس الجامعة، على ضرورة تشجيع شباب الباحثين في مجالات تطوير مهنة الطب البيطري وعلى ضرورة مشاركة الطلاب في المجال البحثي والإدلاء بآرائهم العلمية والفكرية في شتى الموضوعات العلمية وألا يقتصر دورهم فقط على تحصيل العلوم.

كما أكد رئيس الجامعة، أن الطالب الجامعي هو ركيزة مستقبل مصر ولابد من إعداده جيدًا وتوفير المناخ المناسب لتحصيله العلمي وتزويده بالمهارات العملية اللازمة وإطلاق طاقاته في التطوير والابتكار.

مؤتمرات في جامعات أخرى بنفس الألية

مختتما بأن هذا المؤتمر يُعد بداية لمؤتمرات أخرى بباقي كليات الجامعة يكون للطلبة الدور الأكبر في إقامتها بعقولهم ورؤيتهم في تطوير مجال دراستهم، كما أثنى سيادته خلال كلمته بالتنظيم المتميز للمؤتمر وقدم الشكر لإدارة الكلية وجميع القائمين على المؤتمر.

بدوره أكد الدكتور إيهاب محمد سلامة، عميد الكلية: إن محاور المؤتمر تناقش الأبحاث العلمية فى مجال الطب البيطري، كما يناقش المؤتمر دور الطالب فى الاعتماد والتطوير المستمر.

وأوضح الدكتور محمد سيد يوسف، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، أن المؤتمر يهدف إلى إبراز دور الطالب فى الاعتماد واستمراريته كما يهدف إلى التقارب بين طلاب الطب البيطري على مستوى الجامعات المصرية.