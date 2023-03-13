مبادرة «العريش مدينة جميلة ونظيفة» تحسن البنية التحتية في شارع البحر

أوشكت مبادرة العريش جميلة ونظيفة على الانتهاء من مهامها في الشوارع الرئيسية والميادين بوسط المدينة، بعد شهرين من العمل المستمر.

تعاون بين البيئة ومجلس المدينة وقسم التجميل

وتقوم شركات المقاولات بالتعاون مع إدارة البيئة وقسم النظافة والتجميل بمجلس مدينة العريش مواصلة العمل في طلاء ودهان واجهات العمارات السكنية بالشارع الرئيسي والشوارع التجارية ومنطقة بنك القاهرة والأهلي وتوليب وميدان الساعة.

كان اللواء هشام الخولي نائب محافظ شمال سيناء قد تفقد في ساعة مبكرة الأعمال بالطريق الساحلي، ومحور الخلفاء الراشدون كنتاكي بطريق البحر.

البنية التحتية بشارع البحر

وقال الخولي إن العمل يسير بصورة طبيعية، وأن هناك عملية أعادة تركيب البنية التحتية للمكان، من أعمال الكهرباء وكوابل الهاتف الأرضي ومواسير الصرف، وعمل بلاعات صرف صحي، وتوصيل خطوط المياه لمنطقة الشاليهات بشكل حضاري

وأضاف الخولي، أنه يتبقى الجزء الأخير من عملية المحور الساحلي، وهو الطريق الممتد من الخلفاء بأتجاه الشرق حتى طريق مجرى الوادي، وكوبري أبو صقل الرئيسي على الطريق الدولي الممتد من وسط المدينة حتى مبنى ديوان المحافظة.