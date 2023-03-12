جامعة العريش تشارك في مبادرة تنسيق وتجميل شوارع وميادين المدينة

تواصل جامعة العريش المشاركة الفعالة في مبادرة تزيين وتجميل مدن العريش، وذلك لليوم الرابع على التوالي.

وشارك طلاب جوالة الجامعة، مع طلاب المدارس، في حملة تجميل وتزيين مدن مدينة العريش، في إطار الدور المجتمعي للجامعة، حيث زينت جوالة الجامعة الشوارع المؤدية إلى الجامعة في حي ضاحية السلام، والعمل على طلاء البلدورات وزراعة الأشجار.

دعم عمليات النظافة والتجميل

وكانت المحافظة، أطلقت حملتها لتجميل وتنظيف وتزيين مدينة العريش ، ويأتي ذلك في إطار دعم كافة طوائف الشعب المصري في كل المجالات، حيث تشمل المبادرة أعمال نظافة وزراعة أشجار الزينة ودهان أرصفة وإنارة أعمدة الإنارة وتزيين الشوارع واعادة الشيء لأصله في كل الطرق داخل المدينة، والعمل على نفض أثار الأرهاب والأيام الماضية.

جامعة العريش يد بيد مع مؤسسات الدولة

وأكد الدكتور حسن الدمرداش، رئيس الجامعة، خلال مشاركة فريق الجوالة التابع للجامعة بعمليات النظافة والتجميل، أنّ جامعة العريش تعمل يدا بيد مع كل مؤسسات المجتمع المدني، وأن الجامعة لها دور مجتمعي وخدمي لا يقل أهمية عن الدور التعليمي والبحثي.

وأضاف أنهم شاركوا قبل ذلك في مبادرة «عودة العريش جملية»، والتي أطلقها اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، مشيرا إلى أنّ الجامعة مستمرة في تقديم كل الدعم لكل أهل سيناء بجميع أقسامها، وأيضا بمنتجات الجامعة التي ستكون قريبا في الأسواق.