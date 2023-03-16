كل ما تريد معرفته عن زيادة معاشات شهر أبريل.. وموعد الصرف

كشفت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، عن موعد صرف زيادة المعاشات، موضحة أنها تصرف في الأول من بعد أيام قليلة مقبلة، مشيرة إلى أن الزيادة المقررة، وفقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي هي 15%.

موعد صرف معاشات شهر أبريل بالزيادة الجديدة

وتابعت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، التكلفة السنوية لزيادة المعاشات تبلغ نحو 55 مليار جنيه، وفيما يتعلق بتكلفة تبكير صرف زيادة المعاشات قبل موعدها الرسمي 14 مليار جنيه، وذلك عن أشهر أبريل ومايو ويونيو.

كل ما تريد معرفته عن زيادة معاشات شهر أبريل

واستعرضت الهيئة القومية للتأمينات، المعلومات الكاملة عن زيادة معاشات شهر أبريل وجاءت على النحو التالي:

- الحد الأقصى لقيمة زيادة المعاشات 1635 جنيها.

- الحد الأدنى لقيمة زيادة معاشات شهر أبريل 170.

- صرف زيادة معاش إبريل سيكون في بداية الشهر مباشرة

خطوات معرفة زيادة المعاشات

وأتاحت الهيئة القومية للتأمينات إمكانية معرفة زيادة المعاشات من خلال زيارة الموقع الرسمي لها، واختيار تسجيل الدخول من خلال الراغب في معرفة زيادة المعاشات وادخال الرقم القومي، ثم اختيار ايقونة «استعراض تطور زيادة المعاشات» لمعرفة الزيادة في معاشك.

كما استعرضت الهيئة القومية للتأمينات في حالإذا لم يكن المواطن ليس مسيتخدم على موقعها، خطوات الدخول وتتضمن التسجيل بإدخال الاسم الأول، واسم الأب والجد، واسم العائلة، والرقم القومي وادخال الرقم التأميني، وأيضا البريد الإلكتروني، وإنشاء كلمة مرور.