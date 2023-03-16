اقرأ في عدد «الوطن» غدا.. السيسي: تعزيز التعاون مع التحالف العالمي للخطوط الملاحية

تقرأ غدًا في عدد «الوطن»، موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة، حول الشأن المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:

الصفحة الأولي

«السيسى»: تعزيز التعاون مع التحالف العالمى للخطوط الملاحية

الرئيس يتابع الموقف التنفيذى لشبكة الطوارئ والسلامة العامة.. ويوجِّه ببذل أقصى جهد لتسهيل الحياة اليومية للمواطنين وتوفير وقتهم وجهدهم

الدولة تكرم الأمهات المثاليات.. رحلة عطاء تُحوِّل الألم إلى أمل

رئيس الوزراء: 7 شركات صينية قررت نقل توسعة مصانعها إلى مصر باستثمارات 5 مليارات دولار

عالم الدين والدنيا

تحتفى بسيرة مؤسس أصول الفقه

«مدبولى»: الصناعة والزراعة أولويات الدولة.. وتطوير قرى «حياة كريمة» يتم بتصنيع محلى

كتب الشعر وعمل بالقضاء واشتهر بالبديهة وحسن المناظرة وأوصى السيدة نفيسة بالصلاة عليه

رئيس الوزراء خلال تفقد عدد من مشروعات «اقتصادية قناة السويس» أمس

افتتاح أول مركز متنقل لتحويل وصيانة السيارات العاملة بالغاز الطبيعى

وزير البترول: نعمل على توفير تطبيقات وحلول غير تقليدية.. وزيادة المعدلات السنوية إلى 100 ألف عربة

د. أسامة الأزهرى: نشر فى مصر علمه وفقهه.. وعضو «كبار العلماء»: أثبت أن كُتب التراث ليست مقدسة وكان «سابق عصره»

رئيس جمعية «الفكر العمرانى»: اكتشفنا مقابر من عصور قديمة أسفل الضريح و27 مليون جنيه تكلفة أعمال التطوير

أمام الضريح: الخير فى كل مكان والزيارات لا تتوقف.. والأهالى: نأتى له من آخر الدنيا ونقف على بابه لأننا نحبه

بدء الطرح الثانى لتخصيص قطع الأراضى السكنية الصغيرة للأفراد

بمشاركة أكثر من 60 ألف متطوع

احتفالية كبرى اليوم لإطلاق مبادرة «كتف فى كتف»

يشمل 481 قطعة أرض موزعة على 10 مدن

الصفحة الثانية

انطلاق المبادرة فى احتفالية كبرى باستاد القاهرة.. اليوم

«التحالف الوطنى»: بمشاركة أكثر من 60 ألف متطوع.. وتستهدف تشجيع العمل التطوعى وتعزيز قيمة المشاركة المجتمعية

«كتف فى كتف».. مسئولية مجتمعية تجاه المواطنين

«المبادرة» انطلقت فى 16 محافظة وتستهدف 25 مليون مستفيد

الصفحة الثالثة

«الشافعى» إمام المجددين

مُجدد القرن الثانى الهجرى

عندما اشتد المرض على الإمام الشافعى أرسل رسولاً إلى السيدة نفيسة لكى تدعو له بالشفاء فقالت: «رحم الله الشافعى كان يُحسن الوضوء»، فأيقن حينها الشافعى أنه سيلاقى ربه، فأوصى أن الذى سيصلى عليه هى السيدة نفيسة رضى الله عنها وأرضاها، وفى 204 هجرياً صعدت روح الإمام الشافعى إلى بارئها، ومر المشيعون بجنازته على دار السيدة نفيسة لتصلى عليه، فصلت عليه تنفيذاً لوصيته.

قصته مع السيدة نفيسة

لَقَد أَصبَحَت نَفسى تَتوقُ إِلى مِصرِ

وَمِن دونِها أَرضُ المَهامَةِ وَالقَفرِ

فَوَاللَهِ لا أَدرى أَلِلفَوزِ وَالغِنى

أُساقُ إِلَيها أَم أُساقُ إِلى القَبرِ

الصفحة الرابعة

الإمام المجدد

رحلة الطفولة والشباب

اشتهر برجاحة عقله منذ صباه.. وطلب العلم فى مكة والمدينة ونجا من اتهامات ظالمة فى العراق

ألقى القبض على «الشافعى» وخضع للمحاكمة فى بغداد ثم خرج من المحنة ليبدأ نشر العلم الشرعى

الإمام مالك نقطة تحوّل فى حياته.. و«ابن حنبل» درس على يده وسافر إلى سوريا وشبه الجزيرة لمقابلة طلابه

أداة للإصلاح والهداية وتزكية القلوب

«النجار»: كلماته مسَّت مشاعر

المسلمين.. ولها أغراض شعرية إصلاحية

العالم الجليل: امتاز بفصاحة لسانه واللغة.. وكان عالماً بشئون الدنيا والدين

د. أسامة الأزهرى: اختار مصر داراً وعاش فيها معظم سنوات عمره ونشر فيها علمه

الصفحة الخامسة

محطته الأخيرة فى مصر

دافع عن حق الاختلاف وقاوم التعصب وقدم تجربة فريدة فى التجديد الدينى

«هلالى»: أدرك أن الفتوى تتغير بتغير البيئة والزمن وغيّر مذهبه بعد نزوله مصر وانتقل من فقه إلى فقه

«الجندى»: لم يتمسك برأيه ولم يتهم الآخرين بالكفر.. وكان منفتحاً وصاحب حجة ورأى

الرأى بالرأى.. والعقل بالعقل

عالم أزهرى: لا يهمه الانتصار فى الجدال ونحتاج لمثله فى هذا اليوم

د. محمود مهنا: جدّد اجتهاده عند المجىء إلى مصر بما يتناسب مع أحوال عصره

عضو «كبار العلماء»: أثبت أن كُتب التراث ليست مقدسة وكان «سابق عصره»

الصفحة السادسة

زيارات لا تتوقف إلى «القبة».. والخير فى كل مكان

بدأ بناؤه فى العصر الأيوبى وتطويره فى 2016 .. والمقام أحد أكبر الأضرحة فى مصر والقبة تحولت إلى ملتقى فنى

زائرو الإمام عن الترميمات الأخيرة: كانت خطوة مهمة وسهّلت الزيارة.. وجاءت حفاظاً على مكانة «الشافعى»

«شادية»: «بقف من الفجر أطبخ للغلابة.. فرحتهم بتهوّن تعبى»

معيدة بـ«تربية فنية»: المبهر فى «الشافعى» ضم عصور متنوعة فى مكان واحد

بيت لخدمة الضيوف منذ ٣٠ سنة .. فى حب مولانا

القبة تلهم طلبة «فنون جميلة»: رسم وتصوير

مى الإبراشى: الترميم شمل الضريح ومنفذ الزوار واستغرق 7 سنوات

رئيس جمعية الفكر العمرانى: 24 مليون جنيه تكلفة ترميم ضريح «الإمام»

المشروع منفَّذ بدعم من صندوق السفراء الأمريكى ومؤسسة بركات وصندوق الأمير كلاوس

الصفحة السابعة

الأمهات المثاليات.. رحلة عطاء تُحوِّل الألم إلى أمل

«التضامن»: عدد المتقدمات للمسابقة 660 سيدة لكل واحدة منهن قصة كفاح تستحق التكريم

الصفحة الثامنة

الأبيض يراقب من بعيد

تـحـت الـتهديـد

حشد قوى فى الأهلى لمواجهة العودة للحياة.. «السولية والشحات» يدعمان.. و«القطن» يراهن على لغة المال للتحفيز

دعوة للحضور والدعم

أكون أو لا أكون

قوة إضافية للفراعنة فى استاد القاهرة

و«فيتوريا» يقول كلمته الأخيرة

الزمالك ضيفاً على شباب بلوزداد.. «صبحى» يحرس العرين الأبيض.. و«الونش» يعود لترميم الدفاع

«الطليان» قادمون

حضور قوى لمهد الحضارة الغربية فى ربع نهائى الأبطال

«البطل» يكرس عقدة الريدز.. و«بنزيما وأوسمين» فى مكان آخر