5 معلومات عن مسلسل سره الباتع.. مأخوذ من رواية يوسف إدريس

انتهى المخرج خالد يوسف، من تصوير مسلسل سره الباتع المقرر عرضه في رمضان 2023، والذي يعيد خالد يوسف للإخراج التلفزيوني، بعد غياب سنوات طويلة.

ونستعرض خلال السطور التالية أبرز المعلومات عن مسلسل سره الباتع:

-مسلسل «سره الباتع» مأخوذ عن رواية سره الباتع للأديب يوسف إدريس.

-مسلسل سره الباتع يعرض طوال شهر رمضان على قناة «ON» وON دراما، الحياة، الحياة مسلسلات ومنصة Watch it.

-تدور أحداث مسلسل «سره الباتع» في حقبتين من زمنيتين الأولى الحقبة الفرنسية والثانية العصر الحالي.

-يضم أكثر من 60 نجمًا من جميع الوطن العربي.

-ومن المقرر أن يغني تتر المسلسل الكينج محمد منير، حسبما أعلن خالد يوسف عبر فيسبوك، والأغنية من ألحان وليد سعد، وكلمات مصطفى إبراهيم شاعر.

أسماء أبطال مسلسل «سره الباتع»

مسلسل «سره الباتع» يشارك فيه مجموعة من الفنانين المصريين والعرب أبرزهم: أحمد فهمي، أحمد السعدني، حنان مطاوع، ريم مصطفي، حسين فهمي، عمرو عبد الجليل، بيومي فؤاد، صلاح عبدالله، أحمد وفيق، هالة صدقي، نجلاء بدر، منه فضالي، أحمد عبد العزيز، محمود قابيل، عايدة رياض، خالد سرحان، مصطفي درويش، علاء حسني، ناهد رشدي، أيمن عزب، أيمن الشيوي، مفيد عاشور، مجدي فكري، محمد الصاوي، ميسرة، صبري عبد المنعم، عمر زهران، خالد طلعت، شريف حلمي، محمود عزت، عفاف مصطفي، هايدي سليم، والنجوم العرب منهم الكويتية شمس، التونسية رانيا التومي، السوري نضال نجم.