سليمان عيد وسيد رجب يقدمان العزاء لسامح عبد العزيز

يقام حاليا عزاء والد المخرج سامح عبد العزيز، المقام بمسجد الشرطة في منطقة الشيخ زايد، بحضور عدد كبير من نجوم الوسط الفني.

ووصل منذ قليل الفنان كريم محمود عبد العزيز، والفنان سليمان عيد، الفنان سيد رجب، عزاء والد سامح عبد العزيز، ليقدمان واجب العزاء له.

وحرص الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، على الحضور منذ قليل، كما حضر جومانا مراد، وصبري فواز، يسرا، والفنان احمد رزق، ومراد مكرم، ويسرا اللوزي، وأحمد الشامي، وكريم عفيفي، عبير صبري، واحمد وفيق، احمد بدير، وادوارد، و محمد الصاوي، وخالد سرحان، ونسرين امين، وخالد سرحان، وعبير منير، عزاء والد المخرج سامح عبد العزيز.

كما حضر الفنان هشام إسماعيل، والمنتج جمال العدل، المخرج محمد سامي، وعمرو عبد العزيز، علي حضورهم منذ قليل عزاء والد المخرج سامح عبد العزيز.

ورحل عن عالمنا والد المخرج سامح عبد العزيز، أمس الأربعاء الموافق 15 مارس، وشُيعت الجنازة اليوم قبل ساعات قليلة، وذلك حسبما أعلن المخرج سامح عبدالعزيز، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».