خبير استراتيجي: حادث الطائرة المسيرة يؤكد التدخل الأمريكي في أزمة أوكرانيا

قال العميد خالد حمادة، الخبير العسكري والاستراتيجي، إن الحادث الذي أدى إلى سقوط مسيرة أمريكية فوق البحر الأسود، يدل على أن الولايات المتحدة متدخلة بشكل فعلي في كل عمليات الاستطلاع والاستعلام في العملية العسكرية التي تدور في أوكرانيا.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية بشاشة «القاهرة الإخبارية»، أن الروس يقولون إن هذه المنطقة هي منطقة إجراءات خاصة، بسبب العملية العسكرية على أوكرانيا، كما أن الولايات المتحدة لا تحترم هذه الإجراءات الروسية، وتابع: «أعتقد أن الحادث مؤشر خطر يعكس طريقة الرد الروسية على المخاطر التي تتعرض لها قواتها على الجبهة».

واستطرد: «هناك أجواء دولية وهناك مجال جوي يتعلق بالسيادات الوطنية، ولكن هذا يصح عندما تكون المنطقة في حالة سلام، أما عندما تكون المنطقة عسكرية ومنطقة عمليات ويستخدم الممر الجوي لطيارات مسيرة لها قدرات للاستطلاع وتحمل مجموعة من الصواريخ، فليست المرجعية هي ما يقوله القانون الدولي في حالة السلم، ولا أقول هذا لأقول إن روسيا يجب أن تسيطر على المجال الجوي في البحر الأسود، ولكن عادًة القيادات تلجأ لدرء المخاطر التي قد تتسبب بها تدخلات عسكرية من الخارج وتؤثر على الأداء العسكري في الميدان أو سلامة القوات».