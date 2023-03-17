تفاصيل الموسم الثاني من برنامج «محصلش حاجة».. تقدمه الإعلامية بسنت بكر

تستعد الإذاعية بسنت بكر، لتقديم الموسم الثاني من برنامج «محصلش حاجة»، ضمن الخريطة البرامجية الخاصة بالراديو 9090، في موسم رمضان 2023، بعد النجاح الكبير الذي حققه الموسم الأول، العام الماضي.

وتتعاون بسنت بكر، مع شادي مؤنس، في الموسم الجديد، من خلال غناء وألحان وتوزيع أغنية التتر، حيث يأتي ذلك بعد النجاح الكبير الذي حققه في أعماله الدرامية الأخيرة، أبرزها «جزيرة غمام»، كما أنه يُشارك في موسم رمضان لهذا العام، من خلال مسلسلي «حضرة العمدة» و«سوق الكانتو».

ويُناقش البرنامج، بشكلٍ كوميدي ساخر ممزوج باسكتشات درامية، سلوكيات المواطنين التي تغيرت للأسوأ، والمُناداة بضرورة العدول عنها والتمسك بالسلوكيات الحميدة.

تعرف على صُناع برنامج بسنت بكر

فكرة وتقديم بسنت بكر، ورشة الكتابة تضم كل من بسنت بكر، ومحمد مصطفى، ودراما إذاعية محمد مصطفى، والتتر غناء وألحان وتوزيع شادي مؤنس، وكلمات بسنت بكر، والإخراج الإذاعي لـ محمد صلاح، والبرنامج إنتاج الراديو 9090.

كلمات أغنية تتر البرنامج

وتقول كلمات أغنية التتر: «لو نعاتب نفسنا.. مستحيل أبدا نتوه.. كل واحد مننا.. عنده حلم معاه يقول.. اللي هيصارح يسامح.. الدنيا دايما جاى ورايح.. ناس تراضى تقول ده عادى.. ناس دماغها ف ألف وادى.. متاخدش منهم غير جدال.. وعكسي ماشيه تقول ده عال.. محصلش حاجه ده عادى يعنى.. هي فارقه في إيه ياعم.. محصلش حاجه بيك بتفرق.. كلنا منشِلش هم.. لو نعاتب نفسنا مستحيل أبدا نتوه.. مستحيل أبدا نتوه».