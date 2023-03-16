عاجل.. تراجع أسعار الذهب والجرام يخسر 6 جنيهات

تراجعت أسعار الذهب في محلات الصاغة خلال منتصف التعاملات، 6 جنيهات في الجرام، وتراجع سعر بيع الذهب عيار 24 الأكثر نقاءً لـ2211 جنيها من 2217 صباحا، وهبط سعر الذهب عيار 21 الأكثر مبيعا بواقع 5 جنيهات، ليسجل 1935 جنيها من 1940 جنيها صباحا.

سعر الذهب اليوم

وسجل الذهب عيار 18 في منتصف تعاملات اليوم 1659 جنيها، بتراجع قدره 4 جنيهات عن السعر صباحا، وبيع الجنيه الذهب (8 جرامات عيار 21) بسعر 15480 جنيها من 15520 جنيها صباحا، بتراجع قدره 40 جنيها، وهبطت الأوقية بالسعر المحلي صوب 68,775 ألف جنيه من 68,953 جنيه صباحا.