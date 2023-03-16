الذهب يرتفع عالميا لأعلى مستوى منذ 6 أسابيع

تسببت البيانات الأمريكية التي صدرت اليوم في انقلاب أسواق الذهب رأسًا على عقب، إذ جاءت البيانات مخالفة للتوقعات التي أصدرتها العديد من المؤسسات الاقتصادية والخبراء.

وتسببت البيانات في صعود قوي لأسعار الذهب خلال الفترة الحالية بشكل كبير، خاصة أنها تأتي قبل اجتماع الفيدرالي المقبل.

وارتفعت أسعار الذهب إلى ما فوق 1.930 دولارًا للأوقية اليوم، إذ اقتربت من مستويات قوية لم نشهدها في ستة أسابيع، مع استمرار حالة العزوف عن المخاطرة في الأسهم والدولار من قبل المستثمرين.

وتغير اتجاه الذهب خلال الدقائق القليلة الماضية إلى الصعود، وذلك بعد شهد تذبذب خلال بداية تداولات اليوم إذ كانت ترتفع العقود الفورية فيما تنخفض العقود الآجلة، بالتزامن مع هبوط الدولار.

بيانات الاقتصاد الأمريكي تسببت في ارتفاع الذهب

وأوضحت البيانات الأمريكية أن الاقتصاد الأمريكي تلقى 192 ألف طلب إعانة بطالة، وهو أقل من المتوقع 205 آلاف.

وارتفعت العقود الفورية للذهب خلال اللحظات الحالية لتصل لمستويات قرب الـ1927 دولارًا للأوقية، وبنسبة 0.45%، كما ارتفعت العقود الآجلة للمعدن الأصفر، وسجلت الآن 1932 دولارًا للأوقية، وبنسبة 0.1%.

جاء ذلك وسط تراجع مؤشر الدولار في اللحظات الحالية إلى مستويات الـ 104.05 نقطة، بانخفاض بنسبة 0.2%، حيث أثرت الأزمة الاقتصادية الأمريكية بشكل كبير على اتجاهات المستثمرين خاصة في ظل أزمة البنوك الحالية.