سعر جرام الذهب عيار 21.. تراجع 5 جنيهات في نهاية تعاملات اليوم

كشفت محلات الصاغة عن أسعار الذهب اليوم في مصر، ومنها عيار 21 الذي يحظى بإقبال كبير من قبل الكثيرون كونه يحفظ قيمته في حال اللجوء للبيع فيما بعد.

واستمرارا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها «الوطن» للقارئ على مدار الساعة، نوضح في التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر منها عيار 21، كما يلي.

سعر جرام الذهب عيار 21

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 بيع 1935 وشراء 1945 جنيها، في نهاية تعاملات اليوم.

أسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية

- سجل سعر بيع الذهب عيار 24 بيع 2211 وشراء 2223.

- سجل عيار 22 بيع 2027 وشراء 2038.

- سجل عيار 21 بيع 1935 وشراء 1945.

- سجل عيار 18 بيع 1659 وشراء 1667.

- سجل عيار 14بيع 1290 وشراء 1297.

- سجل عيار 12 بيع 1106 وشراء 1111.

تراجع أسعار الذهب

وتراجعت أسعار الذهب في محلات الصاغة 6 جنيهات في الجرام، وتراجع سعر بيع الذهب عيار 24 الأكثر نقاءً لـ2211 جنيها من 2217، وهبط سعر الذهب عيار 21 الأكثر مبيعا بواقع 5 جنيهات، ليسجل 1935 جنيها من 1940 جنيها.

وسجل الذهب عيار 18 في منتصف تعاملات اليوم 1659 جنيها، بتراجع قدره 4 جنيهات عن السعر صباحا، وبيع الجنيه الذهب 8 جرامات عيار 21 بسعر 15480 جنيها من 15520 جنيها صباحا، بتراجع قدره 40 جنيها، وهبطت الأوقية بالسعر المحلي صوب 68,775 ألف جنيه من 68,953 جنيه صباحا.

تراجع أسعار الذهب عالميا

وعلى مستوى العالم شهدت أسعار الذهب انخفاضا ملحوظًا، مع ارتفاع مؤشرات أسعار الدولار وعائدات السندات الأمريكية، نتيجة توقعات باتخاذ الاحتياطي الفيدرالي خطوة رفع الفائدة في الولايات المتحدة بـ25 نقطة، بدلا من تثبيتها عند المستويات الحالية.