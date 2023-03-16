خبير اقتصادي: التكافل الاجتماعي في مصر فريد وغير موجود بالعالم

قال الدكتور محمد البهواشي، الخبير الاقتصادي، إن مصر بها نموذج فريد غير موجود في أغلب دول العالم يتمثل في التكافل الاجتماعي وفرض مظلة اجتماعية تطال كل الفئات الأولى بالرعاية، والجهود المتواصلة التي تقوم بها بفرض مظلة حماية اجتماعية توالت فيها الجهود من خلال ضم منظمات المجتمع المدني بأكملها لخلق حالة من التكامل والتجانس لرفع المعاناة عن كاهل الفئات الأولى بالرعاية.

الفئات الأولى بالرعاية

وأضاف «البهواشي»، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج «حديث الأخبار»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، وتقدمه الإعلامية منة فاروق، أن الفئات المستهدفة من مبادرة «كتف في كتف» هي الفئات الأولى بالرعاية بشكل اقتصادي لتخفيف المعاناة ويزيد من فكرة الترابط والتواصل ما بين أفراد الشعب المصري، وهذا شيء محمود في ظل أزمات عالمية متتالية.

تعاون بين المؤسسات

وأوضح أن مصر تفرض على العالم نموذجا للتكافل الاجتماعي، في ظل دعم رئاسي وحكومي، وتعاون بين كل مؤسسات الدولة والعمل المدني، وهذا نموذج فريد وإيجابي للغاية في ظل التراجع الاقتصادي الذي يشهده العالم.