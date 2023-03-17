تفاصيل مقتل مسن على يد ابنه في القاهرة.. 4 مشاهد تلخص الحكاية

داخل شارع قديم في منطقة المرج بالقاهرة، انتشرت سيارات الشرطة والإسعاف بعدما وصل بلاغ يفيد العثور على جثة مسن مقتول داخل منزله، وتم القبض على المتهم، وتبين أنه نجل الضحية وجرى اقتياده الى قسم الشرطة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في الواقعة.

4 مشاهد صادمة: صرخات داخل الشقة

عدد من المشاهد الصادمة في تلك الواقعة، كان أولها حينما دخل الأهالي إلى الشقة ليكتشفوا أن المسن جثة هامدة ومهشمة الرأس ومتحللة، فتعالت الصرخات و سارعوا بإبلاغ الأمن.

المشهد الثاني: الشرطة في مسرح الجريمة

وفى المشهد الثاني، حضر رجال الشرطة وجهات التحقيق إلى مسرح الجريمة، أوضحت المعاينة وجود شبهة جنائية في الواقعة، بعدما تبين أن الجثة مهشمة الرأس ومصابة بآلة حادة.

المشهد الثالث: كاميرات المراقبة تكشف المتهم

وفى المشهد الثالث، فحص كاميرات المراقبة الموجودة في محيط مسرح الجريمة ليتبين أن مرتكب الجريمة هو نجل الضحية، وجرى تحديد مكان تواجده ضبطه واقتياده الى قسم الشرطة ليعترف المتهم بارتكابه الجريمة وقتل والده.

المشهد الرابع: جريمة منذ 7 أيام

وفى المشهد الرابع من الواقعة، تبين من خلال الطب الشرعي أن الجريمة تمت من 7 أيام وترك المتهم جثة والده 7 أيام داخل المنزل حتى تحللت الجثة، وأمرت جهات التحقيق بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

قانوني يوضح العقوبة

أما عن العقوبة القانونية، أوضح حازم محمد المحامي خلال حديثه لـ«الوطن»، إن جريمة القتل العمد تصل إلى الإعدام: «تقضي القواعد العامة في تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد في حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد في حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلاً هذا الاقتران ظرفا مشددا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة في شخصية المجرم، الذي يرتكب جريمة القتل وهي بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه في نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى في فترة زمنية قصيرة».