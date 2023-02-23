أحمد آدم في «آدم شو» على الحياة: السوشيال ميديا «شقلبت حياتنا»

سلط الفنان أحمد آدم الضوء على الاستخدامات الخاطئة لتليفونات المحمول والسوشيال ميديا، قائلا: «كل واحد ماسك التليفون في وشه، ومش شايف اللي قدامه، وفجأة تلاقيه داخل في عامود أو محل بتاع واحد صاحبه، أو دخلت عليه عربية، بقينا مرضى».

كل شخص بقى باصص في التليفون

وأضاف أحمد آدم خلال تقديمه برنامج «آدم شو»، المذاع على قناة «الحياة»، «من ساعة ما السوشيال ميديا دخلت حياتنا وحياتنا اتشقلبت، وبقينا نمشي في الشارع تلاقي العيال كلها تايهة، كله باصص على التليفون، وكل شوية نسمع حد دخل في عامود».

وتابع: «مارك زوكربيرج بيقول إن فيس بوك عبارة عن واقع افتراضي، يعني مش حقيقي زي الأحلام، لكن احنا في مصر جايين عملنا الحلم حقيقة، فيها إيه لما نخلي الحلم حقيقة، وقلبنا حياتنا الطبيعية للعالم الافتراضي، وحتى المشاعر بقت افتراضية».

بقينا تكتفي بـ لايك لما نعزي حد

وواصل: «زمان لما كان أبو صاحبنا يموت كلنا كنا نروح ونعزيه، لكن دلوقتي بقينا نكتفي بـ لايك أو أعجبني، بتبعت لواحد أبوه مات أعجبني؟ إيه اللي أعجبك في موته؟ تخيل رايح تعزي واحد تخش الصوان وتقوله أعجبني وهو يقولك أدهشني».