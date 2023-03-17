إخماد حريق هائل في محل ملابس بالمنيا

تمكنت قوات الحماية المدنية من إخماد حريق هائل اندلع داخل محل ملابس بشارع الزهور، في مدينة مغاغة بشمال محافظة المنيا، بسبب ماس كهربائي، ما أسفر عن خسائر مادية طفيفة دون إصابات بشرية.

اندلاع حريق في محل ملابس بمغاغة

وتلقى اللواء أسامة عبدالعظيم مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، بنشوب حريق هائل داخل محل ملابس ملك ممدوح ربيع، بشارع الزهور خلف نقطة مطافي مدينة مغاغة.

الحماية المدنية تخمد الحريق دون إصابات بشرية

بالانتقال والفحص تبين نشوب الحريق بسبب حدوث ماس كهربائي، مما أسفر عن وجود خسائر مادية طفيفة دون إصابات بشرية، وقد تمكنت قوات الحماية المدنية من إخماده والسيطرة عليه قبل امتداده، وتم التحفظ علي مكان الحريق وإخطار المعمل الجنائي لتحقيق الأدلة للمعاينة، وتباشر النيابة العامة المختصة التحقيق.

في سياق منفصل، استقبل المستشفى العام في مدينة المنيا، شاب يدعى «ي.م» 20 عامًا، مقيم في محافظة الشرقية، مصابًا بهبوط عام، وبانتقال الأجهزة الأمنية إجراء التحريات الأولية تبين حدوث إصابته بالطريق الصحراوي الشرقي أمام بوابة رسوم مركز المنيا، في ظروف غامضة، وجار استكمال التحريات لمعرفة الملابسات.