ياسر جلال: «لا أظهر كثيرا في البرامج لأني بحس بدوخة قدام الكاميرا»
كتب:
أحمد حامد دياب
03:00 ص | الجمعة 17 مارس 2023
الفنان ياسر جلال
كشف الفنان ياسر جلال أسباب قلة مشاركته في اللقاءات التلفزيونية، مشيرًا إلى أنه يشعر بـ«دوخة» أمام كاميرات البرامج، ويشعر بعدم الراحة عند التصوير في البرامج.
ياسر جلال: «بحس دوخة قدام الكاميرا»
وأضاف ياسر جلال خلال لقاء خاص مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج «مساء dmc» المذاع عبر فضائية «dmc» على هامش تصوير مسلسل «علاقة مشروعة» قائلًا: «بقيت في الفترة الأخيرة كل لما أطلع قدام كاميرا في برنامج بحس بدوخة وإني مش مرتاح».
ياسر جلال: معنديش وقت وطاقتي بتخلص في الشغل
وأكد ياسر جلال أنه ليس لديه طاقة لإجراء حوارات تلفزيونية مع البرامج، ويستغل طاقته بالكامل في عمله فقط، مضيفًا: «أنا معنديش وقت وطاقتي كلها بتخلص في الشغل ولو سألتني أنت عملت الدور ده إزاي مش هعرف أجاوبك».