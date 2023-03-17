مواعيد القطارات من القاهرة إلى الوجهين البحري والقبلي

تعتمد رحلات اليوم الواحد واليومين على السفر صباحا والعودة عقب انتهاء العطلة، ويفضل الكثيرون استقلال القطار الذي يتميز بجودة الخدمة المقدمة وانخفاض السعر فضلا ووجود اختيارات متعددة مابين قطارات عادية مميزة وروسي وروسي ديناميكي التهوية ومكيفة وإسباني وقطارات ممتازة وقطار التالجو، وتنوع الدرجات بالقطار الواحد ما بين درجة تذكرة القطار الأولى والثانية، ليناسب مختلف الفئات واختيار المكيفة أو الديناميكية التهوية.

مواعيد القطارات اليوم

تنشر «الوطن» مواعيد القطارات الصباحية من محطة رمسيس إلى محطات السكك الحديد المختلفة ما بين الوجه البحري والوجه القبلي وفقا لهيئة السكك الحديدية.

قطار رقم 903 رقم 905 مكيف القاهرة الإسكندرية موعد قيامه الساعة 8.00 صباحا.

قطار رقم 1902 مكيف القاهرة أسوان الساعة 00.20 مساء.

قطار رقم 978 مكيف القاهرة أسيوط قيام الساعة 06.30 صباحا.

قطار رقم 980 مكيف القاهرة أسوان موعد قيامه الساعة 08.00 صباحا.

قطار رقم 986 مكيف القاهرة الأقصر قيام الساعة 13.00 ظهرا.

قطار رقم 23 القاهرة الإسكندرية (روسي) قيام الساعة 17.20 ظهرا.

قطار رقم 925 مكيف القاهرة الإسكندرية قيام الساعة 17.10 مساء.

قطار رقم 1012 القاهرة أسوان (روسي ديناميكى التهوية) قيام الساعة 20.20 مساء.

قطار رقم 1006 القاهرة سوهاج (روسى ديناميكى التهوية) قيام الساعة 6.00 صباحا.

قطار رقم 990 مكيف القاهرة سوهاج قيام الساعة 16.00 عصرا.

قطار رقم 974 القاهرة الاقصر (روسي ديناميكي التهوية) قيام الساعة 5.30 صباحا.

قطار رقم 80 القاهرة أسوان (روسي ديناميكي التهوية) قيام الساعة 8.30 صباحا.

قطار رقم 996 مكيف إسباني القاهرة أسوان قيام الساعة 22.00 مساء.

قطار رقم 872 مكيف إسباني القاهرة أسيوط قيام الساعة 17.45 عصرا.

قطار رقم 916 مكيف الإسكندرية القاهرة يتجه مباشرة للاسكندرية قيام الساعة 14.00 ظهرا.

تذاكر السكك الحديدية

وحددت هيئة السكك الحديدية عدة طرق لحجز تذاكر السكك الحديدية تقليديا بينما يحصل عليها البعض عبر الحجز الإلكتروني بموقع هيئة السكك الحديدية.