مواعيد القطارات في رمضان 2023 خط «القاهرة - طنطا - المنصورة»

أعلنت هيئة سكك حديد مصر، تعديل مواعيد عدد من القطارات في رمضان 2023 القاهرة – طنطا – المنصورة، في إطار خطة مواعيد القطارات خلال الشهر المبارك عن باقي شهور العام، بدءًا من الخميس 23 مارس المقبل، وحتى نهاية الشهر الكريم، مع زيادة عدد المقاعد لتخفيف التكدس وتوفير خدمة أفضل للركاب.

وجاء ضمن خطة مواعيد القطارات التي أعلنت عنها هيئة سكك حديد مصر في شهر رمضان، مواعيد القطارات المتجهة إلى محافظات الوجه البحري، ومنها مواعيد القطارات في رمضان 2023 القاهرة – طنطا – المنصورة.

مواعيد القطارات في شهر رمضان 2023

وتأتي مواعيد القطارات في رمضان كالتالي:

- قطار رقم 948 سياحي المنصورة - القاهرة، موعد القيام 5:35 صباحا بدلا من الساعة 5:45 يصل الساعة 8:20 صباحاً.

- قطار 1915 سياحي شبرا الخيمة - المنصورة الساعة 15:35 مساء بدلا من الساعة 17:25 مساء يصل المنصورة الساعة 17:50 مساء.

- قطار رقم 1914 سياحي المنصورة - شبرا الخيمة الساعة 6:35 بدلا من الساعة 6:45 يصل شبرا الخيمة 8:45 صباحاً.

- قطار رقم 65 من طنطا - المنصورة ، موعد القيام 4.50 مساء ويصل محطة المنصورة 6.20 مساء.

إيقاف قطارين

كما تقرر ايقاف تشغيل قطاري 927، و904 مكيف القاهرة - طنطا - الإسكندرية والعكس نهائيا لوجود خدمة بديلة في نفس الميعاد وبنفس الجودة مع زيادة عدد المقاعد.