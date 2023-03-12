مواعيد القطارات في رمضان 2023 بعد التعديل للوجه البحري.. اعرف التفاصيل

عدلت هيئة السكك الحديدية مواعيد القطارات في رمضان 2023، بما يتناسب مع مواعيد الشهر الكريم، والتزام المواطنين بالصيام وموعد أذان المغرب وموعد السحور، على أن يتم العمل بالتعديل على مواعيد القطارات في رمضان 2023 بداية من يوم الخميس الموافق 23 مارس الجاري والأول من شهر رمضان المبارك، تيسيرا على المواطنين.

مواعيد القطارات في رمضان 2023

مواعيد القطارات في رمضان 2023 بالوجه البحرى تنشرها الوطن بعد تعديلها وفقا لهيئة السكك الحديدة ويشمل العديل عدة قطارات بإتجاهات مختلفة وهي

قطار رقم 964 سياحي دمياط، وشبرا الخيمة

دمياط: قيام 6 صباحا

بنها: وصول 9:23 صباحا

شبرا الخيمة: وصول 10:20 صباحا.

مواعيد القطارات في رمضان 2023 للوجه البحري

وكان تعديل مواعيد القطارات في رمضان 2023 على قطارات شبرا الخيمة، قطار رقم 23 إكسبريس شبرا الخيمة الإسكندرية،

شبرا الخيمة: قيام 5:25 مساء.

دمنهور: وصول 8:22 مساء.

أبوحمص: وصول 8:42 مساء.

كفر الدوار: وصول 8:56 مساء.

سيدى جابر: وصول 9:17 مساء.

الإسكندرية: وصول 9:30 مساء.

مواعيد القطارات

قطار رقم 2915 سياحى شبرا الخيمة المنصورة،

شبرا الخيمة: قيام 3:23 مساء.

بنها: وصول 3:59 مساء.

المحلة الكبرى: وصول 57:10 مساء.

سمنود: وصول 5:24 مساء.

طلخا: وصول 5:42 مساء.

المنصورة: وصول 5:50 مساء.