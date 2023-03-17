7 مشاهد مؤثرة في قصة وفاة ضحية السرطان بالمنوفية.. «اسألوا على ولادي»

أثارت قصة وفاة نرمين محمد، ضحية السرطان في المنوفية، حالة من الحزن الشديد بين أسرتها وأصدقائها وأبناء المحافظة ورواد مواقع التواصل الاجتماعي ممن تابعوا قصتها، حيث تركت الفقيدة وصية مؤثرة عبر صفحتها الشخصية تطالب بتنفيذها بعد وفاتها، وجرى تداولها على نطاق واسع، وسط دعوات بالرحمة لها والصبر لأسرتها.

تفاصيل وفاة نرمين ضحية السرطان في المنوفية

وتوفيت نرمين محمد بعد صراع طويل مع مرض السرطان، ونستعرض خلال السطور التالية، 7 مشاهد مؤثرة في وفاة ضحية السرطان في المنوفية، وفق ما أكده مصطفى راشد زوج نرمين، وكذلك مصطفى محمد شقيقها، في تصريحات لـ«الوطن».

1- أبرز المشاهد كانت وصية نرمين عند موتها، والتي طالبت فيها بعدم الرحيل من أمام قبرها سريعا بعد دفنها، قائلة «ما تمشوش وتسيبوني، خليكوا معايا شوية ساعة أو اثنين، أتونس بيكم».

2- قبل وفاتها بعدة ساعات وأثناء وجودها في المستشفى، تنبأت بموعد وفاتها في حديثها مع شقيقها وزوجها، قائلة «أنا هموت الصبح»، وهو ما حدث، وكانت دائما ما تحاول مواساة أسرتها للتخفيف عنهم قبل رحيلها.

آخر ما قالته نرمين ضحية السرطان بالمنوفية قبل وفاتها

3- آخر ما قالته قبل وفاتها مباشرة «أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله».

4- أوصت «نرمين» بالسؤال عن أولادها، وهو ما قوبل بتعاطف كبير على مواقع التواصل الاجتماعي.

5- عانت «نرمين» بشكل كبير خلال فترة مرضها بالسرطان، والتي استمرت 7 سنوات، وكان أصعبها آخر 9 أيام قبل الوفاة.

6- قدم عدد كبير من المحيطين بـ«نرمين» الصدقات الجارية على روحها، وسط تعاطف كبير مع قصة وفاتها.

7- انهيار أسرتها بعد إعلان وفاتها، وخيم الحزن على أصدقائها ورواد مواقع التواصل الاجتماعي بمحافظة المنوفية.