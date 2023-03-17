حزب فرنسي: أمريكا لديها خطة لشن هجوم مضاد لروسيا في أوكرانيا

أعرب زعيم حزب «وطنيون» الفرنسي فلوريان فيليبو، عن اعتقاده أن الولايات المتحدة لديها خطة لشن هجوم مضاد في أوكرانيا هذا الربيع، مضيفا في مقابلة مع وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية: «هناك هجوم مضاد كبير قادم، ينظمه الأمريكيون حلف شمال الأطلسي (الناتو)».

من جانبها، تدرس وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون» الاعتماد على الأقمار الصناعية لجمع المعلومات بالبحر الأسود، ونقلت شبكة «سي إن إن» الإخبارية الأمريكية عن مسؤولين أمريكيين، أن الوزارة تبحث طرقا بديلة لتفادي المقاتلات الروسية في «شبه جزيرة القرم»، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

«البنتاجون» يدرس تقييم رحلاته بالبحر الأسود

وأوضح مسؤولون أمريكيون، أن «البنتاجون»، يدرس تقييم رحلاته بالبحر الأسود تجنبا للتصعيد مع روسيا. وفي وقت سابق، قالت شبكة «سي إن إن» الأمريكية، إن الفيديو الذي تم نشره لحادثة الطائرة المسيرة الأمريكية «إم كيو 9 ريبير» فوق البحر الأسود يؤكد تماما السلوك العدواني للمقاتلة الروسية، مشيرا إلى أنه لا يكفي للحكم بأن ما حدث كان متعمدا.

وقالت الولايات المتحدة، إن الخطة الصينية بشأن التسوية للأزمة الأوكرانية المكونة من 12 بندا، تتضمن بندا بشأن وقف إطلاق النار، مشيرة إلى معارضة «واشنطن» لوقف إطلاق النار في أوكرانيا ورفضها مقترحات الصين بشأن التسوية للأزمة.

كيربي: وقف إطلاق النار في أوكرانيا الآن انتهاكا لميثاق الأمم المتحدة

وقال منسق الاتصالات الاستراتيجية في «مجلس الأمن القومي» في «البيت الأبيض»، جون كيربي، في مؤتمر صحفي، إن «واشنطن» ستشعر بالقلق إزاء أي مقترحات صينية أحادية الجانب، وتعكس وجهة النظر الروسية فقط.

وأضاف كيربي، أن بلاده تعتبر وقف إطلاق النار في أوكرانيا الآن انتهاكا للميثاق الأممي، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

بدورها، أشارت وزارة الخارجية الروسية، إلى أن اتفاقية عام 1972 بين الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة بشأن منع الحوادث في أعالي البحار والمجال الجوي لا تشمل الطائرات المسيرات فوق البحر الأسود.