11.9 مليار دولار تمويل مؤقت للبنوك الأمريكية وتراجع أسهم «فيرست ريبابليك»

شهدت عدة دول خلال الساعات الـ 24 الماضية، 5 أحداث أبرزها، استمرار تداعيات إفلاس بنك «سيليكون فالي» الأمريكي، فيما أكد مجلس الاحتياطي الفدرالي الأمريكي في بيان، إن المبالغ المستحقة في إطار برنامج «التمويل المؤقت للبنوك»، وصلت إلى 11.9 مليار دولار بحلول أمس الأول الأربعاء على خلفية إفلاس «سيليكون فالي».

164.8 مليار دولار قروض للبنوك من «المركزي» الأمريكي

وكان «المركزي» الأمريكي، كشف يوم الأحد الماضي، عن برنامج القروض لتجنيب بنوك أخرى مشكلات السيولة التي دفع «سيليكون فالي» للإفلاس، وأظهرت بيانات المركزي، أن حجم القروض الموجهة للبنوك من مجلس الاحتياطي الفيدرالي «البنك المركزي» الأمريكي لدعم السيولة وصلت إلى 164.8 مليار دولار، ما يعتبر مستوى قياسيا.

وأمس الخميس، قالت وزيرة الخزانة الأمريكية، جانيت يلين في جلسة استماع للجنة المالية بـ«مجلس الشيوخ»، إن السلطات تحركت بسرعة لحماية المودعين في بنكي «سيليكون فالي» و«سيغنتشر»، بعد رؤية خطرا بتفشي العدوى في القطاع المصرفي، وأضافت: «من الواضح أن المستوى المرتفع من الودائع غير المؤمنة جعل البنك عرضة لعمليات سحب كبيرة مفاجئة من العملاء».

يلين تعرب عن قلقها من تشديد البنوك شروط الإقراض

وأكدت «يلين»، أن الحكومة الأمريكية، ترى أنه من المحتمل إشهار بنوك أمريكية أخرى إفلاسها وتعرضها لعمليات سحب ضخمة من حسابات عملائها، معربة عن قلقها من أن البنوك ستشدد شروط الإقراض مما قد يؤدي إلى تراجع النمو الاقتصادي، وأشارت وزيرة الخزانة الأمريكية، إلى تركيز السلطات الآن على استقرار النظام المصرفي وبناء الثقة.

ورفع مساهمو مجموعة «كريدي سويس»، السويسرية المصرفية في الولايات المتحدة دعوى قضائية في محكمة «مقاطعة نيوجيرسي» ضد المؤسسة المالية وإدارتها، بانتهاك قوانين الأوراق المالية الأمريكية في الفترة ما بين 10 مارس2022 و15 مارس الجاري.

بدورها، أعلنت مجموعة من المؤسسات المالية المصرفية الأمريكية، بينها «بنك أوف أمريكا» و«سيتي جروب» و«جولدمان ساكس»، موافقتها على إيداع 30 مليار دولار في مصرف «فيرست ريبابليك»، بهدف ترسيخ الثقة في النظام المصرفي، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وأمس الخميس، تراجعت أسهم بنك «فيرست ريبابليك»، بنسبة 17% في التعاملات، وفقا لما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء، وكشفت سجلات مالية أن أفراد عائلة بايدن، تلقوا أكثر من مليون دولار من حسابات مرتبطة بـ«روب ووكر»، شريك أعمال هانتر نجل الرئيس الأمريكي، ومشاريعه التجارية الصينية في 2017.

الرئيس التونسي ينتقد التراخي في استعادة الأموال

وفي تونس، دعا الرئيس قيس سعيد، إلى ضرورة الإسراع في تطبيق برنامج «الصلح الجزائي»، مع رجال الأعمال المتورطين بالفساد، بهدف استعادة الأموال المنهوبة للشعب والاستفادة منها في تنمية المناطق الفقيرة، منتقدا خلال زيارة لمقر «لجنة الصلح الجزائي»، التأخر والتراخي في استعادة الأموال، وأشار سعيد، إلى أن الأموال التي تم الاعتراف بنهبها بلغت حوالي 13.500 مليار دينار «4.8 مليار دولار»، لم يتم استرجاع منها أي شيء.