عاجل.. قطع المياه 8 ساعات غدا عن عدة مناطق بالمرج والسلام

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، أنه نظرا للقيام بأعمال لحامات على مواسير الضغط العالي بمحطة مياه المرج، سيتم قطع المياه من العاشرة صباح الغد حتى السادسة مساء نفس اليوم، في عدة مناطق.

وكشفت الشركة أن المناطق المتأثرة بقطع المياه هي «سيجال – زينب الوكيل - البركة»، بالمرج، ومناطق تابعة للسلام «السد العالي – أبو رجيلة – تقسيم ابو العز – جميع الاسكانات بمدينة السلام – محطات الصرف الصحي بالسلام – عقد 16 بالجيل الاصفر – منطقة الشواكر التابعة للقليوبية».

وتهيب الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات بالأماكن المشار إليها تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع، وقامت الشركة بالدفع بسيارات مياه صالحة للشرب توزع مجانا بالمناطق المتأثرة، وفي حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 أو على خدمة الواتس اب على رقم 01206665125