«الشباب والرياضة» تعلن عن وظائف جديدة.. منها 200 فرصة لقادرون باختلاف

كشفت وزارة الشباب والرياضة عن توافر عددا من الوظائف في إطار مبادرة توظيف مصر للشباب من الجنسين والتي تتطلب عدد من الشروط والمؤهلات للحصول على الوظائف المطلوبة في عدد من الشركات الحكومية والخاصة.

واستمرارا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها «الوطن» للقارئ على مدار الساعة، نوضح في التقرير التالي تفاصيل الوظائف المطلوبة من الشباب والرياضة على هذا النحو:

وظيفة شركة ويلت للبرمجيات

-وظيفة: بيع وتسويق بالعمولة

- المهام: بيع وتسويق خدمات منصة ويلت.

- مكان العمل: من المنزل.

- الشروط: مؤهل عالي، حد أقصى للسن 30 سنة، ان يكون جاهز للعمل والبدء بتعلم مهارات البيع والتسويق.

- للتقديم على الوظيفة، يرجى ملء الاستمارة التالية من هذا الرابط.

200 وظيفة لذوى الهمم

كما كشفت الشباب والرياضة عن أن كبرى شركات الهايبر ماركت توفر أكثر من 200 وظيفة لذوي الهمم القادرين باختلاف على العمل ومنها وظائف: نسقين ممرات، كاشير، محضرين طلبيات، شيفات: «خباز - أسماك - أجبان - حلواني - جزار»، شيفات وجبات ساخنة، موظفين أمن، وبائعين بقسم الخضار والفاكهة.

- أماكن العمل: القاهرة - الجيزة - القليوبية - 15 مايو - الإسكندرية - برج العرب - العاشر من رمضان.

- الشروط: مؤهل متوسط فيما فوق، حامل لكارنيه الخدمات المتكاملة أو شهادة التأهيل، موقف واضح من الجيش.

- للتقدم للوظيفة يرجى ملأ الاستمارة التالية من هذا الرابط.

وظائف شركة اثيل

- وظيفة للتعيين موظف خدمه عملاء (Order taker)، وموظف خدمه عملاء (telecom).

- مكان العمل: العباسية - المعادي.

- الشروط: مؤهل عالي (خريجين وطلبه)، حد أقصى للسن= 33 سنة، خبره في نفس المجال من 0 الي سنه، جيد في اللغة الإنجليزية.

- راتب من 2650 الي 3650.

- يومين اجازه (أسبوعيا)، عدد 9 ساعات عمل (متغيرة).

للتقديم على الوظيفة، يرجى ملء الاستمارة التالية من على هذا الرابط:

وظائف شركة ايدن لإدارة المنشآت «إحدى شركات حسن علام»

- وظيفة أخصائي سلامة وصحة مهنية: «مؤهل عالى - خبرة من 3 الى 5 سنوات»، عامل تنظيف واجهات «سبايدر»: «مؤهل متوسط - خبرة من 3 الى 5 سنوات»، سباك خارجي: «مؤهل متوسط - خبرة من 3 الى 5 سنوات»، فني ميكانيكا: «مؤهل متوسط - خبرة من 3 الى 5 سنوات»، فني كهرباء: «مؤهل متوسط - خبرة من 3 الى 5 سنوات»، فني تكييف وتبريد: «مؤهل متوسط - خبرة من 3 الى 5 سنوات»، عامل خدمات: «مؤهل متوسط - خبرة او بدون».

- أماكن العمل: مواقع مختلفة داخل وخارج القاهرة.

الشروط: أقصى حد للسن 40 سنة، الخبرة في مجال الصيانة و التشغيل.

- للتقدم للوظيفة يرجى ملأ الاستمارة التالية من على هذا الرابط.