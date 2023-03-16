وظائف مطلوبة في 3 بنوك.. اعرف الشروط والمؤهلات المطلوبة

كشف كل من بنوك الأهلي الكويتي والتجاري الدولي CIB وبنك المشرق، عن حاجة كلا منهما لشغل وظائف خالية داخل تلك المؤسسات المالية والمصرفية شرط توافر عدد من المؤهلات والخبرات التي تؤهل الراغبين في الوظيفة للحصول عليها.

وفي هذا الإطار، تستعرض «الوطن» في التقرير التالي، تفاصيل الوظائف المطلوبة في الأهلى الكويتي والتجاري الدولي والمشرق على هذا النحو:

وظائف البنك التجاري الدولي CIB

أعلن الموقع الرسمي للبنك التجاري الدولي الرسمي CIB ، عن حاجة البنك لوظيفتان وهما:

وظيفة عامل مصرفي شخصي

- درجة البكالوريوس في التجارة أو إدارة الأعمال أو المحاسبة أو ما يعادلها.

- خبرة لا تقل عن 10 سنوات.

- المعرفة بجميع المنتجات والخدمات المصرفية للأفراد أحد الأصول.

- إجادة اللغتين الإنجليزية والعربية.

- مهارات التواصل.

- العمل تحت الضغط.

وظيفة Better Together - Khatwa

- مستخدم جيد للكمبيوتر.

- يملك مهارات جيدة في اللغة الإنجليزية.

- بطاقة / شهادة الإعاقة إلزامية.

وظائف بنك المشرق

أما بنك المشرق فأعلن عبر صفحته الرسمية علي موقع التواصل الإجتماعي «لينكد إن»، عن حاجته لشغل وظيفة مدير اكتساب العملاء - وسائل الإعلام بشروط هي:

- سجل حافل بالنمو والتوسع وتحقيق أهداف اكتساب العملاء.

- فهم متقدم لتحسين رحلة العميل وتحسينها.

- خبرة في القيادة والعمل مع فرق وظيفية متعددة لتحقيق أهداف مشتركة.

- القدرة على التعامل مع التحديات والمهام المتعددة.

- القدرة على العمل بشكل متماسك مع فرق تعمل مع أولويات مختلفة.

وظائف البنك الأهلي الكويتي

وعبر الموقع الرسمي للبنك الأهلى الكويتي على موقع التواصل الاجتماعي «لينكد إن»، فإن البنك في حاجة لوظيفة مدير العلاقات، بشروط هي:

- خبرة في المبيعات.

- خبرة في التعامل مع معاملات العملاء وطلباتهم.

- درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال أو المحاسبة أو الاقتصاد أو ما يعادلها.

- معرفة متقدمة بالمنتجات والخدمات.

- فهم جيد لاحتياجات العملاء.

- مهارات الاتصال والإدارة.