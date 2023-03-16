«الأوقاف» تعلن عن وظائف شاغرة.. اعرف الشروط والتفاصيل

أعلنت وزارة الأوقاف فتح باب التقدم للراغبين في العمل بديوان عام الوزارة، في «الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، والإدارة المركزية للتفتيش والرقابة، والإدارة المركزية لشئون البر والأوقاف، والإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة) من العاملين بها.

تخصصات وزارة الأوقاف

وذكرت وزارة الأوقاف، في بيان لها، أنَّ الوظائف المعلن عنها سوف تكون في التخصصات التالية: (تمويل ومحاسبة ـ تنمية إدارية ـ باحث شئون أوقاف ـ خدمة اجتماعية ـ تخصصية هندسية ـ علاقات عامة ـ تخصصية مكتبية وفنية ـ مصور فوتوغرافي).

شروط الوظائف

وأوضحت وزارة الأوقاف أن هناك بعض الشروط يجب توافرها في المتقدمين للوظائف وهي:

1- أن يكون المتقدم مسكنًا على الدرجة الثانية على الأقل.

2- أن لا يقل تقديره في تقارير تقويم الأداء خلال العامين الأخيرين عن درجة (ممتاز).

3- ألا يكون قد وقع عليه أي جزاءات أو أحيل إلى محكمة تأديبية ،أو لجنة قيم خلال العامين الأخيرين.

4- أن يجيد التعامل مع الحاسب الآلي.

5- أن يجتاز الاختبارات المقررة، والمقابلة الشخصية.

وأشارت وزارة الأوقاف إلى أن من يرغب في التقدم للوظائف المعلنة يجب عليه ملء النموذج المرفق خلال عشرة أيام من تاريخ نشر

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