5 خطوات للاستعلام عن نتيجة قرعة الحج من المحمول.. «شوفها وأنت في بيتك»

انتهت وزارة الداخلية أمس من الإعلان عن نتيجة قرعة الحج عام 2023 في مقرات مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، وتم الانتهاء أمس من الإعلان عن نتيجة قرعة الحج في مديربات «جنوب سيناء والسويس وسوهاج وشمال سيناء والبحر الأحمر»، لذا تستعرض «الوطن»، خطوات الاستعلام عن نتيجة حج القرعة 2023 من خلال البوابة المصرية للحج، حيث بمكنك الاستعلام وأنت داخل منزلك «شوفها وأنت في بيتك».

إعلان نتيجة قرعة الحج على مدار 5 أيام

وعلى مدار 5 أيام متواصلة أعلنت وزارة الداخلية عن نتيجة قرعة الحج عام 2023 بدأت في مديريات الأمن منذ يوم السبت إلى الأربعاء الماضي، كما أتاحت نتيجة قرعة الحج على منصتها الإلكترونية وبوابة الحج الموحدة بالرقم القومي في سهولة ويسر في المنزل أو العمل، حيث يمكن كيفية الاستعلام عن نتيجة قرعة الحج 2023، بخطوات بسيطة وهي كالتالي:

خطوات الاستعلام عن نتيجة قرعة الحج 2023

الاستعلام عن نتيجة قرعة الحج 2023، عبر الخطوات التالية:

1- خطوات الاستعلام عن نتيجة قرعة الحج، بالدخول إلى بوابة الحج المصرية الموحدة.

2- إدخال الرقم القومي للمتقدم، ورقم المصنع «المدون أسفل صورة البطاقة».

3- لاستكمال خطوات الاستعلام عن نتيجة قرعة الحج، يجب إدخال كود التحققق الظاهر على الموقع.

4- الاستعلام عن نتيجة قرعة الحج.

5- تظهر نتيجة قرعة الحج 2023 «فائز أو غير فائز».