السيطرة على حريق ألف مسكن دون وجود أي خسائر بشرية

تمكن رجال قوات الحماية المدنية من السيطرة على حريق هائل داخل محل بقالة بمنطقة الألف مسكن في القاهرة مساء الخميس، دون وجود أي إصابات أو خسائر بشرية.

بلاغ الحريق

كانت البداية عندما تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل محل بقالة في منطقة الألف مسكن، وعلى الفور انتقلت الحماية المدنية لمكان البلاغ وجرى الدفع بـ3 سيارات إطفاء إلى مكان الحريق وفرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرته، ومنع امتداده إلى العقارات المجاورة، وتمت السيطرة عليه دون خسائر بشرية.

وبمواجهة مالك المحل تبين عدم وجود أي شبهة جنائية، وأن سبب الحريق ماس كهربائي، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.