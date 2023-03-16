السيطرة على حريق محدود داخل مصنع في المنطقة الصناعية بـ6 أكتوبر

نشب حريق محدود داخل أحد مصانع التعبئة والتغليف بالمنطقة الصناعية بالسادس من أكتوبر، وتمكنت الحماية المدنية بالجيزة من السيطرة على الحريق دون أي خسائر بشرية.

السيطرة على الحريق ومنع امتداده الى الأماكن المجاورة

كانت البداية عندما ورد إخطار الى اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة يفيد ورود بلاغ الى قسم شرطة السادس من أكتوبر بنشوب حريق داخل أحد المصانع بالمنطقة الصناعية، وعلى الفور دفعت الحماية المدنية بالجيزة سيارة إطفاء، وتمكنت من السيطرة على الحريق ومنع امتداده الى الأماكن المجاورة بعدما تم محاصرة النيران.

ماس كهربائي سبب الحريق

كما تبين أن الحريق نشب داخل مكنة تغليف بالمصنع ويرجح أن يكون الحريق سببه ماس كهربائي، كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.