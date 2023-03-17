«السياحة» تحذر الشركات من تنظيم رحلات حج لحاملي تأشيرات الزيارة للسعودية

حذّرت وزارة السياحة والآثار، كافة شركات السياحة المنظمة لرحلات الحج لهذا العام، من تنظيم رحلات حج لحاملي تأشيرات الزيارة إلى المملكة العربية السعودية بكافة أنواعها أو أية تأشيرات أخرى غير تأشيرة الحج.

ممنوع استضافة من يحمل أي تأشيرة غير تأشيرة الحج

وقال أسامة عمارة، أمين عام غرفة شركات السياحة التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية خلال المنشور الدوري الذى تم تعميمه على كافة شركات السياحة ،إنه من منطلق التعاون الوثيق والمستمر بين وزارة السياحة والآثار والغرفة لإنجاح موسم الحج 2023، فإن الوزارة أرسلت خطابا للغرفة يتضمن كتاب مساعد وزير الداخلية للشئون الإدارية، ورئيس الجهاز التنفيذي للجنة الوزارية للحج، بشأن التعميم الصادر من وزارة الحج والعمرة السعودية، والخاص بالتأكيد على عدم استضافة من يحمل تأشيرة غير تأشيرة الحج خلال موسم الحج للعام الهجري 2023.

الشركات تبدأ في التسويق لبرامج الحج السياحي

وفى سياق متصل بدأت شركات السياحة المنظمة لرحلات الحج لهذا العام في التسويق لبرامج الحج السياحى لهذا خاصة أنه تم فتح باب التقدم للحج السياحي من الأحد الماضي وحتى يوم 19 أبريل المقبل.

وقال علاء أبوزينة، عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إن إقبال المواطنين على التقدم لبرامج الحج حتى الآن لازال ضعيفا، لافتا إلى أن أعداد المتقدمين للحج السياحي لهذا العام سترتفع خلال الأيام المقبلة.

وأضاف لـ«الوطن»، أن غالبية المواطنين الذين سيتقدمون للحج السياحي لهذا العام سيختارون البرامج الاقتصادية (البري والاقتصادي طيران)، وذلك لملائمة أسعارها للشريحة الكبرى التي تتقدم لأداء الحج، فضلا عن جودة خدماتها، لافتا إلى أن سعر برنامج الحج السياحي المستوى البري يعتبر أقل سعر برنامج حج في مصر.