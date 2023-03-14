رسوم جدية الحجز للحج السياحي.. 20 ألفا للمتقدمين للبرامج الاقتصادية

أعلنت وزارة السياحة والآثار، أن رسوم جدية الحجز للحج السياحي 2023، ستكون 40 ألفا و100 جنيه للمتقدمين للحج السياحي فئة 5 نجوم، و20 ألفا و100 جنيه للمتقدمين للحج السياحي المستوى الاقتصادي (البري والاقتصادي طيران)، لافتة إلى أنه لا يسمح لشركات السياحة المنظمة لبرامج الحج هذا العام تسجيل أسماء المواطنين المتقدمين للحج السياحي دون دفع رسوم جدية الحجز.

- شركات السياحة تدفع رسوم جدية الحجز ببنك مصر

وقال أسامة عمارة ، أمين عام غرفة شركات السياحة التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية،إن شركات السياحة المنظمة لبرامج الحج لهذا العام عند تسجيل أسماء المتقدمين للحج ستقوم بإيداع رسوم جدية الحجز للحج السياحي 2023، بأحد الحسابات البنكية التي حددتها الغرفة ببنك مصر.

- موعد رد رسوم جدية حجز الحج السياحي 2023 لغير الفائزين بالقرعة

وأضاف خلال المنشور الدوري الذي عممته الغرفة علي كافة شركات السياحة اليوم ، أن الغرفة ستوافي شركات السياحة المنظمة لبرامج الحج لهذا العام فور إجراء القرعة الالكترونية لإختيار الفائزين بالحج والمحدد لها يوم 30 أبريل المقبل بموعد وآلية رد رسوم جدية الحجز للحج السياحي 2023 للمواطنين الذين لم يوفقوا في القرعة.

وتابع: «سيتم رد مبلغ جدية الحجز للمتقدمين للحج السياحي الغير فائزين بالقرعة عدا ال 100 جنيه حيث انها لن ترد كونها قيمة الخدمات الإلكترونية للتقديم وإجراء القرعة».

ومن جهته قال حمزة عنبى، عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة التابعة للإتحاد المصري للغرف السياحية، إن رسوم جدية الحجز للحج السياحي 2023،شهدت زيادة نحو 10 الآف جنيه بالنسبة لتسجيل أسماء المتقدمين للحج السياحي فئة 5 نجوم بالمقارنة بالعام الماضي الذي كان فيه مبلغ جدية الحجز 30 ألف جنيه فقط، موضحا أن رسوم جدية الحجز فرضت لإثبات جدية ورغبة المتقدمين للحج.