«السياحة»: يحق للحجاج تقديم شكاوى ضد الشركات خلال 60 يوما فقط

قالت وزارة السياحة والآثار، إنه لن يتم الالتفات إلى أية شكاوى يتقدم بها الحجاج بشأن وجود مشكلات في تنظيم الشركات لبرامجها، بعد انقضاء 60 يومًا من تاريخ عودة الحاج إلى أرض الوطن، موضحة أن هذا الإجراء يتم تدوينه ضمن بنود العقد المبرم ما بين شركات السياحة والحاج.

ضرورة تحرير إيصال بالمبالغ التي دفعها الحجاج

وتابعت الوزارة موضحة الضوابط المنظمة لرحلات الحج السياحى لهذا العام أن كافة الشركات ملتزمة بتحرير إيصال للحاج، موضحا به قيمة ومستوى البرنامج المتعاقد عليه سواء كان بريًا أو اقتصادي طيران أو 5 نجوم، على أن يتم تسليم أصل الإيصال إلى الحاج مع احتفاظ الشركات بصورة كربونية منه لتقديمها إلى الوزارة عند طلبها.

وتابعت: حال مخالفة شركات السياحة لهذا الالتزام، فإن أقوال الحاج وما يقدمه من مستندات في هذا الشأن يعتبر قرينة قانونية في مواجهة الشركة السياحية المنفذة للبرنامج.

وأشارت الوزارة إلى أنه على شركات السياحة عدم تحصيل مبالغ نقدية من المواطنين المتقدمين للحج، دون أن يتم إدراج تلك المبالغ على البوابة المصرية الموحدة للحج، لافتة إلى أنه حال مخالفة ذلك يتم مجازاة الشركة قانونا.

الحد الأدنى لإقامة حجاج السياحة بالمدينة المنورة

وأشارت وزارة السياحة والآثار، إلى أن الضوابط المنظمة للحج السياحي لهذا العام، حددت الحد الأدنى لفترة إقامة حجاج السياحة بالمدينة المنورة لكافة مستويات وبرامج الحج بـ3 ليالي كحد أدنى.