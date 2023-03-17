وزير التنمية المحلية يستعرض انجازات الوزارة في مجال تمكين المرأة

أكد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، أنّ الوزارة تسعى جاهدة من خلال استراتيجيتها الفاعلة لدمج قضايا المرأة في عملية التنمية الشاملة والمستدامة بالمحافظات، من خلال تسخير أدواتها لتحقيق أهدافها متمثلة في وحدة تكافؤ الفرص المركزية بالوزارة بالتنسيق مع وحدات تكافؤ الفرص العامة والفرعية بالمحافظات البالغ عددها 254 وحدة على مستوى المحافظات.

وأشار الوزير في بيان إلى أن النجاحات التي تحققت على أرض الواقع جعلت الوزارة والمحافظات في مكانة متميزة ومتقدمة لترسيخ مبدأ تكافؤ الفرص في مجال حقوق المرأة والذي نص عليه الدستور، والاستجابة للاحتياجات الفعلية لها، خاصة المقيمات في ريف الوجه القبلي، والمعيلة، والمسنة، والمعاقة، باعتبارهن الفئات الأولى بالرعاية، عند وضع الخطط التنموية من أجل توفير الحماية الكاملة لهن والاستفادة الكاملة من الطاقات والموارد البشرية والمادية.

إطلاق 6 مبادرات في جميع المحافظات

وأوضح اللواء هشام آمنة، أن وحدات تكافؤ الفرص تمكنت منذ انطلاقها وحتى 2022 إطلاق 6 مبادرات في جميع المحافظات تستهدف مشاركة المرأة على نطاق واسع في جميع القطاعات السياسية والاجتماعية والثقافية، وتستهدف المبادرات عقد ورش عمل وندوات لرفع الوعى والتثقيف بقضايا المرأة وأهم قضايا المجتمع، مشيراً الى تكليفات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء بالاستمرار في جهود تمكين المرأة على كل المستويات والأصعدة وتعزيز مشاركتها في سوق العمل وتعميم مراعاة قضايا النوع الاجتماعي والمساواة والإنصاف واحترام حقوق الإنسان وفتح آفاق جديدة لها لمشاركة واسعة النطاق في كافة القطاعات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية.

وأكد وزير التنمية المحلية أنه تم إطلاق مبادرة «معا ضد العنف»، في مجال الحماية ومناهضة العنف ضد المرأة التي نفذت 487 ندوة توعية تستهدف مناهضة جميع أشكال العنف ضد المرأة والتحرش والتنمر ليستفيد منها 90,7 ألف مستفيدة، كما تم تنفيذ 8106 ندوة توعية عن الابتزاز الإلكتروني وطرق مواجهته والجهات التي يجب اللجوء إليها لعدد 13,9 الف مستفيدة، وتنظيم 1069 ندوة ليستفيد منها 30,5ألف سيدة على مستوى دواوين عموم المحافظات والمراكز والمدن التابعة للقضاء على ظاهرة ختان الإناث والزواج المبكر والتوعية بالمخاطر الصحية والاجتماعية والنفسية لهما إضافة الى مبادرة «معاً ضد المخدرات»، بالتعاون مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان بواقع 135 ندوة لافتاً الى أن وحدات تكافؤ الفرص قامت بالتدخل الإيجابي لإيقاف 257حالة زواج قاصرات في إطار جهودها للحد من ظاهرة زواج القاصرات كما تم التعامل مع 75 حالة عنف و13 حالة ختان و30 حالة تسرب من التعليم.

مبادرة أنت منتجة

وأفاد اللواء هشام آمنة بأهمية الأهداف التنموية التي حققتها مبادرة «أنت منتجة»، حيث تم تنفيذ 14712 ورشة تدريبية لـ 20253 مستفيدة في مجالات مختلفة «السجاد – المشغولات – الملابس – الخياطة – تدبير منزلي»، والتي تهدف إلى رفع مستوى معيشة السيدات، خصوصا المعيلات عن طريق التدريب، كما تم تنظيم 29 ندوة للتعرف على طرق الإقراض وكيفية بدء مشروعات صغيرة وقانون العمل لـ 1338مستفيدة ، ومساعدة 7112 حالة في الحصول على القروض وتسليم 887 مشروع على مستوى المحافظات بالتعاون مع منظمات العمل المدني ومساعدة مضيفاً الى انه تم تنظيم 69 ورشة عمل لأكثر من 1532 سيدة على حرف «التطريز والإكسسوارات والديكوباج وصناعة الصابون».

ولفت إلى تنظيم 192 معرضا لمنتجات السيدات في محافظات الأقصر وقنا والإسماعيلية ودمياط والشرقية والجيزة والبحيرة والمشاركة بمعارض «تراثنا ــ ديارنا ــ أهلا رمضان ـ معرض التمور»، بالتعاون مع منصة أيادي مصر في أكثر من محافظة.

وأوضح اللواء هشام آمنة أن اهتمام الوزارة بالمرأة العاملة في المحليات تم ابرازه في إطلاق مبادرة «يوم في قرية»، حيث تم التعامل مع 52 شكوى للسيدات العاملات بالإدارة المحلية و حل أكثر من 500 مشكلة بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية على مستوى القرى، كما تم تنظيم180 ندوة للتعريف بدور وحدات تكافؤ الفرص، و استخراج عدد 8036 بطاقة رقم قومي للسيدات بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة مشيراً الى دور الوحدات الهام ومشاركتها الفاعلة في أنشطة مبادرة حياة كريمة، بالإضافة الى تنظيم القوافل الطبية بالتعاون مع وزارة الصحة كما شاركت الوحدات بمبادرة «لتسكنوا إليها بالتعاون مع الأزهر الشريف».

ورشة عمل التحول الرقمي للسيدات

وأشاد وزير التنمية المحلية بالاهتمام الكبير الذي توليه وحدات تكافؤ الفرص ببناء القدرات ورفع الوعي، حيث نظمت 45 ورشة عمل للتعريف بالتحول الرقمي لعدد1517 سيدة، وتدريب 587 من ذوي القدرات الخاصة في مجال تكنولوجيا المعلومات.

وحدات تكافؤ الفرص

وفى نفس السياق، استكمل اللواء هشام آمنة حديثه عن دور وحدات تكافؤ الفرص ببناء القدرات ورفع الوعي حيث تم تنظيم 257 ندوة توعية للتعريف بالتعديلات الدستورية بدستور 2019 وأهمية مشاركة المرأة في الحياة السياسية، وعقد 181 ندوة لحث السيدات على المشاركة في التصويت وتوعية السيدات بأهمية دورها في تشجيع أسرهن على المشاركة الإيجابية في العملية الانتخابية وطباعة وتوزيع ملصقات للتوعية بأهمية المشاركة في عملية التصويت، وتنفيذ 8 دورات تدريبية لبناء القدرات في مجالات مختلفة (قانون الخدمة المدنية ــ إدارة الوقت ــ التواصل الفعال ـ مفهوم الشمول المالي) لعدد 769 مستفيدة، مشيراً الى أهمية مبادرة «قرية مصرية بلا أمية»، التي نظمت 265 فصلا لمحو أمية 207,6 الف سيدة، وتنفيذ 160 ندوة عن التسرب من التعليم لعدد 5050 مستفيدة.

وفيما يخص تمكين المرأة نفذت الإدارة العامة لتكافؤ الفرص بالوزارة برنامج «رائدات العمل التنفيذي بالمحليات»، لبناء قدرات العاملات بدواوين عموم المحافظات لتأهيلهن لشغل مناصب قيادية بالإدارة المحلية، ويهدف البرنامج إلى بناء قدرات المرأة سعيًا لزيادة حصة تمثيلها في المناصب القيادية بالمحليات، مع تنمية مهاراتهن لجعلهن رائدات بالعمل المجتمعي لعدد 93 مستفيدة من مختلف المحافظات حتى الآن.