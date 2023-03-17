تنظيم 108 أنشطة فنية وثقافية ضمن «حياة كريمة» بالمنوفية

قال اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، إنه تم تنظيم 108 أنشطة ثقافية وفنية بـ27 موقعا ثقافيا بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة، بإجمالي 3 آلاف و145 مستفيدا، وذلك خلال الفترة من 9 وحتى 15 مارس الجاري.

يأتي ذلك في ضوء الخطة الشاملة للنهوض بقطاع الثقافة والفنون من خلال تنظيم العديد من الأنشطة والفعاليات الثقافية للارتقاء بالذوق العام وتشكيل الوعي المجتمعي لدى المواطنين.

الأنشطة الثقافية ضمن مبادرة حياة كريمة

وأوضح أحمد فوزي مدير مديرية الثقافة بالمحافظة، أن الإدارة العامة لثقافة المنوفية قامت بتنظيم تلك الأنشطة الثقافية ضمن أعمال المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، وبالتعاون مع مديريات الأوقاف والتضامن الاجتماعي والتربية والتعليم والصحة والشباب والرياضة وعدد من الجهات المعنية، وذلك بهدف تنمية الموهوبين والنابغين والمبدعين وتقديم الدعم والرعاية الشاملة لهم، فضلا عن اكتشاف المواهب الفنية والثقافية لذوي الهمم من أبناء المحافظة وتحقيق العدالة الثقافية بين فئات المجتمع وحماية وتعزيز التراث الثقافي.

محافظ المنوفية يشيد بالأنشطة الثقافية

وأشاد محافظ المنوفية بالدور الحيوي والرائد لوزارة الثقافة بأنشطتها المتنوعة، مؤكدا أنه لا يدخر جهداً في تقديم الدعم والتيسيرات اللازمة لكافة الفعاليات الثقافية والتي تستهدف بناء مجتمع يقوم مفرداته على أسس من الوعي والمعرفة.