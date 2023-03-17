«الدفاع الروسية»: إحباط هجوم إرهابي في مقاطعة زابوروجيا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، إحباط هجوم إرهابي ضد المدنيين في مقاطعة زابوروجيا، واعتقال 3 متواطئين مع القوات الأوكرانية.

القوات الروسية تمكنت من تدمير مجموعة استطلاع أوكرانية

وذكرت الدفاع الروسية، حسبما أفادت قناة «روسيا اليوم» الإخبارية، اليوم الجمعة، أنه تم اكتشاف مجموعة من مخابئ الأسلحة والذخيرة في المقاطعة، مضيفة أن القوات الروسية تمكنت من تدمير مجموعة استطلاع تخريبية أوكرانية حاولت عبور نهر دنيبر عبر مقاطعة خيرسون.

كودريان: المجموعة استخدمت قوارب مموهة لعبور النهر

من جهته، قال رئيس المركز الصحفى لمجموعة دنيبر العسكرية، رومان كودريان، إن المجموعة التخريبية استخدمت قوارب مموهة لعبور النهر ولكن المدفعية الروسية تمكنت من التصدى لهم.