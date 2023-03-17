مصانع الحديد تعلن القائمة الجديدة لأسعار الأسبوع الثالث من مارس

أعلنت مصانع الحديد المحلية عن الأسعار الجديدة لتسليمات الأسبوع الثالث من الشهر الجاري، وهي الأسعار التي بدأ تطبيقها أمس، حيث استقر سعر طن حديد عز عند 29 ألف و285 جنيه شامل ضريبة المبيعات بداية من 16 مارس الجاري.

ووفقا لقائمة الأسعار التي أبلغت بها المصانع، التجار، سجل سعر حديد السويس 29 ألف و200 جنيه، فيما سجل سعر حديد بشاي 29 ألف جنيه، واستقر سعر طن حديد المراكبي 29 ألف و500 جنيها، فيما بلغ سعر حديد المصريين 29 ألف و200 جنيه.

وأعلن مصنع حديد العشري عن تسليم سعر طن الحديد بقيمة 29 ألف و500 جنيه، وكان حديد الجارحي أقل المصانع من حيث السعر بقيمة 27 ألف جنيه، بينما كانت على رأس المصانع الأعلى سعرا مصنع مصر ستيل، حيث بلغ الطن 34 ألف و700 جنيه، وهو السعر ذاته لمصنع حديد الكومي، فيما بلغ سعر طن حديد العلا 34 ألف و500 جنيه، وهو نفس سعر طن حديد الجيوشي.

تحركات في أسعار مدخلات الإنتاج

يأتي ذلك تزامنا مع تحركات في أسعار بعض مدخلات إنتاج الحديد عالمياً، حيث استمرت أسعار الخردة العالمية في الارتفاع بمعظم مناطق العالم، وسط نشاط مرتفع في سوق تركيا، أحد أكبر مستوردي الخردة المعدنية بدعم من استعادة الطلب على الصلب وزيادة الإنتاج، وارتفعت أسعار الخردة في تركيا خلال الفترة من 6-13 مارس الجاري، بمقدار 8 دولار للطن، أو بنسبة 1.5%، مقارنة بالأسبوع السابق الذي سجل ما يصل إلى 460-465 دولارًا للطن، ومنذ بداية العام كانت الزيادة بمقدار 64 دولارًا بالطن، أو 16% مع وجود اتجاه صعودي خلال الأسابيع الثلاثة الماضية.