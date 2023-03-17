التفاصيل الكاملة لشهادات ادخار بنك ناصر بعد طرح شهادة الـ 22%

طرح بنك ناصر الاجتماعي شهادة ادخار تراكمية لمدة 3 سنوات تصرف عند تاريخ الاستحقاق بعائد يصل إلى 22%.

الشهادات الجديدة في بنك ناصر

ووفقا لما أعلنه بنك ناصر الاجتماعي على موقعه الإلكتروني، تضمن الطرح شهادة السنة الواحدة التي تكون فيها مدة الشهادة سنة ودورية الصرف سنوية، أما سعر العائد فيصل إلى 12%، فضلا عن شهادات أخرى جاءت تفاصيها كالآتي:

- شهادة ادخارية لمدة سنتين ودورية الصرف سنوية، أما عن سعر العائد من الشهادة فهو 13%.

- شهادة تراكمي -سنة ونصف- تكون فيها مده الشهادة 18 شهرا ودورية الصرف عند تاريخ الاستحقاق، بعائد 20%.

- شهادة تراكمي 3 سنوات، تكون فيها مدة الشهادة 3 سنوات ودورية الصرف عند تاريخ الاستحقاق، بعائد 22%.

- شهادة 3 سنوات وتكون فيها مدة الشهادة 3 سنوات ودورية الصرف تكون شهرية أو ربع سنوية أو سنوية، بعائد 17,5% أو 17,75% أو 19%.

- شهادة رد الجميل وتكون فيها مده الشهادة إما سنة واحدة بدورية صرف شهرية أو سنوية بعائد 11,75 أو 12.25%، أو لمدة 3 سنوات بدورية صرف شهرية أو سنوية بعائد 17.75 أو 19,25%.

- شهادة إيد واحدة وتكون فيها مدة الشهادة سنة واحدة بدورية صرف سنوية وبعائد 12,25%.

عائدة شهادة الـ 3 سنوات

- شهادة 3 سنوات للمؤسسات تكون فيها مدة الشهادة 3 سنوات ودورية الصرف تكون سنوية بعائد 14.5% سنوي للمبالغ الأقل من 5 ملايين جنيه، و15% عائد سنوي للمبالغ الأعلى من 5 ملايين جنيه، و15.5% عائد سنوي للمبالغ الأعلى من 20 مليون جنيه.

صندوق بنك ناصر الاستثماري

وأطلق بنك ناصر الاجتماعي صندوقة الاستثماري الأول بالتعاون مع «أزيموت مصر»، إحدى الشركات الرائدة في صناعة إدارة الأصول في مصر و18 دولة حول العالم، ويجوز لصاحب الوثيقة (اختياريا) التقدم لدى بنك ناصر الاجتماعي بطلب منح هبة من الوثائق المملوكة له في الصندوق، بشرط توقيع صاحبها على كل المستندات القانونية لدى بنك ناصر الاجتماعي.