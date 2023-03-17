دورة تدريبية لرؤساء وحدات حقوق الإنسان في المحافظات الأسبوع المقبل

ينظم مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة الأسبوع المقبل، الخطة التدريبية للمحليات -دورة تدريبية لتطوير مهارات وإدارات منظومة حقوق الانسان- ويشرف على تنفيذها وحدة حقوق الإنسان بالوزارة بالتعاون مع الأمانة الفنية لحقوق الإنسان بوزارة الخارجية، ويستفيد منها 28 من رؤساء وحدات حقوق الإنسان، في إطار توجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء بالاهتمام بحقوق الإنسان.

احترام حقوق المواطنين

وأكد اللواء هشام آمنة، أن تفعيل وحدات حقوق الإنسان بالمحافظات واحترام حقوق المواطنين يأتي على رأس أولويات العمل بالوزارة، وتهدف هذه الوحدات إلى توفير السبل اللازمة لتمتع المواطنين بكامل حقوقهم الاجتماعية والثقافية والاقتصادية وتقديم كافة الخدمات الإنسانية في مجالات الصحة والتعليم وحقوق الطفل والمرأة وجميع الخدمات التي يحتاج إليها المواطنون وسرعة حل مشكلاتهم، لافتاً إلي أن وحدة حقوق الإنسان بالوزارة والتي تم تشكيلها في 30/6/2018 تتابع الخدمات التي تقوم بها وحدات حقوق الإنسان بالمحافظات ومنظومة العمل بها وتدريب العاملين بها والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة من خلالها، كما تختص بتلقي شكاوى المواطنين والعمل على حلها والرد عليها خاصة المتعلقة بحقوق الانسان .

وأوضح اللواء هشام آمنة، أن محتوى البرنامج التدريبي والذي يستمر على مدار الأسبوع الجاري يتضمن ملامح نظام الإدارة المحلية في مصر، ودور الوحدات المحلية في تنفيذ محاور الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والتعريف بمجالات عمل وزارة التنمية المحلية، وحقوق الإنسان في برامج وخطط التنمية المحلية، واستراتيجية مصر للتنمية المستدامة رؤية 2030، واستراتيجية مكافحة الفساد، وتنمية مهارات كتابة التقارير في مجال حقوق الإنسان، ومهارات إدارة الوقت، والتعريف ايضاً بمحاور الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، واختصاصات وحدات حقوق الإنسان بالمحافظات، والإطار الوطني لحقوق الأنسان في مصر، وتختتم الدورة التدريبية بورشة عمل حول محاور تنفيذ الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

وقال وزير التنمية المحلية، في بيان، إن الأسبوع المقبل، سيتضمن أيضاً 4 دورات تدريبية وهي: «دورة ريادة الأعمال واعداد وتحليل وتقييم دراسات الجدوى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ودورة الحوكمة من أجل التنمية المستدامة التي يشرف علي تنفيذها المركز الاقليمي لدراسات التنمية المستدامة واستشراف المستقبل، ودورة اعداد دراسات الجدوى القبلية وإعداد المخططات التنموية التي ينفذها برنامج تنميه صعيد مصر بتكليف رئاسي»، ويستفيد من هذه الدورات 84 متدربًا من جميع المحافظات، فيما تستمر دورة اساسيات استخدام الحاسب والأوفيس للأسبوع الثاني علي التوالي ويستفيد منها 35 متدربًا.

دورات مركز سقارة

وأشار اللواء هشام آمنة، إلى استمرار مركز سقارة في تنفيذ دورات ريادة الأعمال وإعداد وتحليل وتقييم دراسات الجدوى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة تماشياً مع توجهات الدولة في الاستفادة من مزايا المشروعات الصغيرة والمتوسطة، باعتبارها إحدى وسائل التنمية الاقتصادية، التي تساعد على سد احتياجات السوق المحلية، وتقليل فاتورة الاستيراد خاصة في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة، ويستفيد منها 28 متدربا من المديرين والعاملين بإدارات المشروعات ومبادرة «مشروعك»، لافتاً إلي أن الدورة تتضمن التعريف بمفاهيم ريادة الأعمال واهميتها وسماتها والمدارس الخاصة بها وعلاقتها بالاقتصاد والإنتاج والتنمية، وخطوات تنفيذ مشروعك الريادي، وخيارات إنشاء المشروع، والتعرف علي المخاطر التي تواجه المشروع الريادي، ومصادر تمويل المشاريع الريادية، وكيفية اختيار جهات التمويل المناسبة، واحتياجات رائد الأعمال للتقدم بمشروعه للممولين، والإطار القانوني والاقتصاد غير الرسمي، ودورة حياة المشروع، كما يتم التعريف ايضاً بدراسة الجدوى (feasibility study)، وأهدافها وخطوات إعدادها ومحتواها والأخطاء الشائعة في استخدام نتائج دراسة الجدوى، وتكاليف المشروع الغير مباشرة والتكاليف المستمرة، بالإضافة إلى التركيز علي التحليل والبحث التسويقي، وأنواع بيانات البحث التسويقي، وتحليل توقّعات المبيعات.

التنمية المستدامة

ولفت اللواء هشام أمنة، إلي أن دورة الحوكمة من أجل التنمية المستدامة التي يشرف علي تنفيذها المركز الاقليمي لدراسات التنمية المستدامة واستشراف المستقبل، يستفيد منها 28 من خريجا وتركز الدورة علي تعريفات تطور مفاهيم التنمية ومؤشراتها، والتنمية الاقتصادية والاجتماعية، والتنمية البشرية، وأهداف الألفية MDGS، والهدف 16 من أهداف التنمية المستدامة والذي يهدف الي التشجيع على إقامة مجتمعات مسالمة لا يهمش فيها أحد وإتاحة إمكانية وصول الجميع إلى العدالة وبناء مؤسسات فعالة وخاضعة للمساءلة كما يتم التعريف بإستراتيجية مواجهة الفساد 2018-2022، وأهم التحديات التي قد تواجه الحوكمة في حال توافرها كلها أو بعض منها، وعلاقة الحوكمة باستشراف المستقبل.

برنامج تنمية صعيد مصر

وأضاف وزير التنمية المحلية، أن دورة إعداد دراسات الجدوى القبلية وإعداد المخططات التنموي التي ينفذها برنامج تنمية صعيد مصر بالتعاون مع البنك الدولي واتحاد البلديات الهولندي تأتي في ضوء التكليف الرئاسي بتعميم الممارسات الجيدة لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، وتستهدف الدورة 28 متدرب من فرق التنمية العمرانية علي مستوي المحافظات، لافتاً إلي أن الدورة توضح المفاهيم والمصطلحات الخاصة بالوثائق التنموية والمخطط الاستراتيجي العام ومستوياته ومخرجاته، والمخطط التفصيلي والمخرجات ومناطق إعادة التخطيط والمناطق الغير مخططة، والتعريف بالتنمية الريفية والحضارية.