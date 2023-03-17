هل يوجد إضافة مواليد على بطاقة التموين؟.. اعرف الإجابة

إضافة مواليد على بطاقة التموين، أبرز ما أقرته وزارة التموين والتجارة الداخلية مؤخرا للمواطنين حاملي البطاقات التموينية والمستحقين للدعم التمويني، الراغبين في زيادة حصة الدعم المخصصة لهم من خلال زيادة عدد الأفراد على البطاقة وإضافة الأبناء غير المدرجين للتموين.

إضافة مواليد على بطاقة التموين

وتتلقى حاليا وزارة التموين والتجارة الداخلية، الطلبات المجمعة والمرسلة إليها من كل مديرية على حدة من الأسر الراغبة في إضافة المواليد على بطاقة التموين، إذ أسند الدكتور علي المصيلحي وزير التموين مهمة فحص الطلبات من قبل إدارة نظم المعلومات بديوان عام الوزارة؛ لمعرفة الأسر المستحق لها إضافة أبنائهم على البطاقات التموينية من الأسر غير المستحق لها الإضافة.

واشترطت وزارة التموين أن يتم التقدم بطلب إضافة المواليد إلى المكتب التمويني التابع للأسرة، لإضافة مواليد على بطاقة التموين، مشددة على عدم إتاحة أو توافر حتى الأن أي رابط لإضافة المواليد إلكترونيا سواء على موقع دعم مصر أو عبر بوابة مصر الرقمية للتموين والتي تتيح خدمات تموينية أخرى وهي: «تفعيل بطاقة التموين، والفصل الاجتماعي، ونقل بطاقة التموين من محافظة لمحافظة، وضم أفراد الأسرة، واستخراج بدل فاقد أو تالف، وإيقاف بطاقة تموينية».

الأوراق المطلوبة لتقديم طلب إضافة مواليد على بطاقة التموين

وتعتبر الأوراق المطلوبة لتقديم طلب إضافة مواليد على بطاقة التموين، ثابتة وهي:

- صورة بطاقة التموين.

- صورة البطاقة الشخصية أو شهادة الميلاد للأبناء المراد إضافتهم.

- رقم تليفون محمول مسجل باسم رب الأسرة على البطاقة التموينية.

- صورة بطاقة رقم قومي سارية للأرملة أو المطلقة.

- صورة شهادة وفاة كمبيوتر للزوج بالنسبة للأرملة

- صورة قسيمة طلاق كمبيوتر حديثة - بالنسبة للمطلقة.

- برنت تأميني مختوم بختم شعار الجمهورية لا تزيد قيمته على 1500 جنيه للأرملة والمطلقة.

- أصل استعلام عن تكافل وكرامة مختوم بختم وحدة الشئون الاجتماعية لأصحاب معاش تكافل وكرامة.

- صورة كارنيه الخدمات المتكاملة بالنسبة للأشخاص ذوي الإعاقة.

- شهادات ميلاد أبناء وزوجات الشهداء.

- صورة بطاقة الأسر البديلة الصادرة من وزارة التضامن الاجتماعي.

- صورة بطاقة ميزة الخاصة بأصحاب معاش الضمان الاجتماعي.