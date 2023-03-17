كواليس مقتل تاجر خضار في بني سويف.. «الفلوس اتحولت على حسابك يا معلم»

«الفلوس اتحولت على حسابك يا معلم» تلك الكلمات مضمون رسالة تلقاها تاجر خضار من عملائه عبر مكالمة هاتفية سمعها اثنان من العاملين مع تاجر الخضروات في بني سويف، انتهت المكالمة وخلد الرجل إلى غرفة خاصة به في مشتل بمركز سمسطا للراحة، عندها تبادل العاملان «محمد وعلي» الحديث سويًا عن ظروفهما الصعبة وتطرقا للحديث عن شح «المعلم» معهما وهنا نطقا في نفس واحد: «نسرقه ونقسم المبلغ».

حافظة نقود وفيزا كارد

بعد أن حنى العاملان رأسيهما بالموافقة على خطة سرقة تاجر الخضروات في بني سويف أسرع أحدهما للنظر من نافذة الغرفة فوجد المعلم «مجدي» يغط في نوم عميق أسرع الشاب الثلاثيني «محمد» نحو صديقه «علي» وطلب منه أن يتبعه لينفذا جريمة السرقة، وقف أحدهما أمام باب الغرفة بينما دخل الآخر وهو يتحرك على أصابع قدميه ووضع يده تحت رأس المعلم «مجدي» وحاول سحب حافظة نقود فشعر الأخير بيديه فاستيقظ وشاط غاضبًا فيهما فأسرع المتهمان وقتلاه بعصا خشبية.

سرقة 30 ألف جنيه

الأسبوع الماضي كشفت وزارة الداخلية عن تفاصيل الجريمة في بيان صادر عنها أعلنت خلاله القبض على منفذي الجريمة وتبين أنهما مزارعان يعملان في مشتل خاص بالمجني عليه وأنهما خططا لجريمة السرقة بعد معرفتهما بحيازة المجني عليه لمبلغ مالي يزيد عن 30 ألف جنيه من حصيلة تجارته في بيع الخضروات وكذلك سماعهما تحويل مبلغ مالي له عبر حسابه البنكي.

قتل وسرقة تاجر خضروات

ووفق اعتراف المتهمين أمام النيابة العامة التي نسبت إليهما تهمة القتل العمد أمس وجددت حبسهما لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات أنهما قتلا المجني عليه خشية الفضيحة بعدما كشف محاولتهما لسرقته، وأن أحدهما أمسك بعصى خشبية كبيرة وهشم رأسه بينما ساهم الآخر في شل حركته حتى سقط على الأرض جثة هامدة.

قتل عمد مقترن بالسرقة

يقول الخبير القانوني عبد الله محمد عبد الله المحامي بالنقض لـ«الوطن» إن عقوبة القتل العمد بحق تاجر خضروات في بني سويف حدثت بتخطيط من المتهمين اللذين أصرا على القتل بعد أن تم كشف محاولتهما للسرقة وأنهما لم يكتفيا بالقتل بل ارتكبا جريمة سرقة مبالغ مالية من الضحية وفيزا كارد خاصة بحسابه البنكي وبالتالي فإن العقوبة المتوقعة هي الإعدام شنقًا لتهمة القتل العمد المقترن بالسرقة.