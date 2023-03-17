بدل فاقد بطاقة التموين خدمة مجانية بشروط.. استخراجها يستغرق أسبوعين

تتيح وزارة التموين والتجارة الداخلية، خدمة استخراج بدل فاقد بطاقة التموين، لجميع حاملي البطاقات التموينية من خلال مكتب التموين التابع للأسرة في الحيز السكني، أو عبر تقديم طلب إلكتروني على بوابة مصر الرقمية للتموين، إذ تتيح وزراة التموين من خلال المنصة الرقمية عدة خدمات لأصحاب البطااقات من بينها خدمة إصدار بدل الفاقد والتالف.

بدل فاقد بطاقة التموين

وأقرت وزارة التموين شرطا واحدة من أجل استخراج بدل فاقد بطاقة التموين مجانا دون تحمل أية رسوم على الأسرة صاحبة البطاقة، وهي أن يكون استخراج البطاقة التالفة قبل مرور سنة من تاريخ إصدارها من مكتب التموين التابع لها، وفقا للتعليمات الصادرة للمكاتب والإدارات التموينية على مستوى الجمهورية، تطبيقا لقرار الدكتور علي المصيلحي وزير التموين.

خطوات استخراج بدل فاقد بطاقة التموين من بوابة مصر الرقمية

وأكدت مكاتب التموين، أنّ مدة إصدار بدل فاقد بطاقة التموين يستغرق نحو أسبوعين فقط، تسهيلا على المواطنين في استكمال صرف حصص الخبز والسلع التموينية المخصصة لهم، ومتاح طلب إصدارها إلكترونيا من بوابة مصر الرقمية، إلا أن صف الخبز والسلع لا يتم إلا بعد تفعيل كارت البطاقة الجديد، كالتالي:

خطوات تفعيل بطاقة التموين

- الدخول على بوابة مصر الرقمية لخدمات التموين من هنا.

- الضغط على أيقونة تفعيل بطاقة التموين.

- الضغط على «ابدأ الخدمة».

- ملء بيانات البطاقة التموينية.

- ملء بيانات المستفيدين من البطاقة التموينية.

- اتباع الشروط الأحكام تم الضغط على بند «موافق».

- يعقب ذلك استلام رسالة للهاتف المحمول المسجل على موقع بوابة مصر الرقمية بكود تفعيل البطاقة التموينية.