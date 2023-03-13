شروط وخطوات استخراج بطاقة التموين للمرة الأولى.. متاحة لبعض الفئات

تستقبل وزارة التموين والتجارة الداخلية طلب استخراج بطاقة التموين للمرة الأولى، من المواطنين المتقدمين بطلب الحصول على الدعم التمويني من خلال استخراج كارت البطاقة الذكي، وذلك عبر الطلبات التي تُرسل لديوان عام الوزارة والمجمعة من كل مديرية على حدة، من أجل فحصها من قبل إدارة نظم المعلومات بديوان عام الوزارة؛ للوقوف على مدى استحقاق الأسر المتقدمة بأحقيتهم للحصول على الدعم من عدمه.

خطوات استخراج بطاقة التموين للمرة الأولى

وقالت مصادر في وزارة التموين والتجارة الداخلية، لـ«الوطن» إنّ استخراج بطاقة التموين للمرة الأولى، ليست متاحة لكل الفئات أو الأسر التي لا تمتلك بطاقة تموينية، وأنها خدمة متاحة فقط للأسر التي ينطبق عليها شروط الاستحقاق والذي حددها القرار الوزاري للدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، في أي من التالي:

- أن تكون الأسر من أصحاب معاش تكافل وكرامة.

- أن يكون رب الأسر أو الفرد المراد إضافته من حاملي كارنيه الخدمات المتكاملة.

- أن تكون الأسرة مستحقة لمعاش الضمان الاجتماعي.

- أن تكون رب الأسرة هي زوجة أحد الشهداء.

- أن تكون الأسرة من الأسر البديلة الكافلة لابن من أبناء مصر.

منظومة الدعم التمويني

وتضم منظومة الدعم التمويني عدد 23 مليون أسرة مستحقة يوميا للخبز البلدي والسلع التموينية الشهرية، فيما أوقفت وزارة التموين منذ أكثر من عام ونصف إصدار البطاقات التموينية الجديدة ضمن عدة إجرءات نفذتها الوزارة لضبط منظومة الدعم التمويني من أجل إيصال الدعم لمستحقيه، حتى أقر الدكتور علي المصيلحي وزير التموين فتحها للأسر الأولى بالرعاية فقط والأكثر استحقاقا للدعم.