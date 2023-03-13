طريقة معرفة الرقم السري لبطاقة التموين.. خطوات بسيطة لاسترجاعه حال النسيان

قراءة بيانات بطاقة التموين عبر ماكينة صرف الخبز أو ماكينة صرف السلع، تتم من خلال الرقم السري لبطاقة التموين، ومع نسيان الرقم من قبل صاحب البطاقة تتعطل الأسرة عن صرف حصة الخبز المخصصة لها، لذلك هناك طرق لمعرفة الرقم السري لبطاقة التموين.

خطوات معرفة الرقم السري لبطاقة التموين

وتوفر وزارة التموين من أجل معرفة الرقم السري لبطاقة التموين حال نسيان الرقم، طريقتان تتيحهما وزارة التموين والتجارة الداخلية، عبر إرسال رسالة نصية من الهاتف المحمول، وهما كالتالي:

1- إرسال المواطن رسالة نصية مدون بها رقم 1 «باللغة الإنجليزية» إلى رقم 9136.

2- يعقب ذلك قيام شركة سمارت المسؤولة عن الكروت الذكية لبطاقات التموين بإرسال رسالة على نفس رقم الهاتف مدون بها الرقم السري لبطاقة التموين الذي يبحث صاحب بطاقة التموين عليه والمكون من 4 أرقام.

تسجيل رقم الموبايل على موقع دعم مصر

فيما قررت وزارة التموين استمرار فتح موقع دعم مصر أمام أصحاب البطاقات التموينية لإتمام تسجيل الرقم المحمول باسم صاحب البطاقة، من خلال تدوين رقم البطاقة التموينية المكون من 12 رقما، ثم كتابة رقم الهاتف المحمول المسجل باسم رب الأسرة في إحدى شركات الاتصالات، إذ قام بتسجيل الرقم أكثر من 20 مليون صاحب بطاقة تموينية، ويستكمل حاليا خطوات التسجيل باقي أصحاب البطاقات لإتمام تحديث بيانات البطاقات.