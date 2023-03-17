«إكسترا نيوز»: «كتف في كتف» تستهدف فرحة الأسر الأكثر احتياجا قبل رمضان

أكد الإعلامي هشام عبدالتواب، أن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي ينظم اليوم، احتفالية جماهيرية كبرى يشارك فيها أكثر من 60 ألف متطوع من التحالف ضمن مبادرة «كتف في كتف»، وذلك، احتفالا بجهود آلاف المتطوعين الذين شاركوا خلال الأيام الأخيرة في تعبئة وتوزيع أكثر من 4 ملايين كرتونة مواد غذائية.

وأضاف عبدالتواب، خلال تقديمه برنامج «غرفة الأخبار»، على قناة «إكسترا نيوز»، أن التحالف يستهدف توزيع الكراتين الغذائية في جميع محافظات الجمهورية قبل بداية شهر رمضان المبارك، ويأتي ذلك في احتفالية هي الأكبر من نوعها التي ينظمها التحالف ويشارك بها كل المؤسسات التي بلغت 33 كيانا تنمويا تشمل كبرى مؤسسات العمل الأهلي في مصر بالإضافة إلى الاتحاد العام للجمعيات الأهلية.

وتابع، أن مبادرة «كتف في كتف»، أكبر مبادرة للحماية الاجتماعية أطلقها التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي ليقدم نموذجا جديدا للتكافل بين أبناء الوطن الواحد، وهو ما يعكس مدى ترابط الشعب المصري وقدرته على تعزيز مفهوم التكافل الاجتماعي بين أفراده من خلال استهداف الفئات الأكثر احتياجا قبل حلول شهر رمضان المبارك، كما ستقام مطابخ لتوزيع الوجبات الساخنة للمواطنين بمشاركة متطوعي التحالف في جميع ربوع الجمهورية.

وأكد، أنه مع انطلاق فعاليات المبادرة في استاد القاهرة تنطلق شعبة كيانات التحالف الوطني للإعلان عن إشارة البدء في تحرك المتطوعين بجميع المحافظات لإدخال البهجة والطمأنينة على الأسر الأكثر استحقاقا، والتأكيد على أن المصريين دائما كتف في كتف.