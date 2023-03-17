سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الجمعة في محلات الصاغة

كشفت محلات الصاغة عن سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الجمعة 17 مارس الجاري، حيث سجل انخفاضا ملحوظا في عدد من الأعيرة الجرامية كعياري 24 و18، وهو ما قد يزيد الإقبال على الشراء الفترة المقبلة.

واستمرارا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها «الوطن» للقارئ على مدار الساعة، نوضح في التقرير التالي سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الجمعة في محلات الصاعة، على هذا النحو:

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم

- سعر الذهب عيار 24 اليوم للبيع 2206 جنيهات والشراء 2229 جنيها.

- سعر الذهب عيار 22 اليوم للبيع 2022 والشراء 2043 جنيها.

- سعر الذهب عيار 21 اليوم للبيع 1930 والشراء 1950جنيها.

- سعر الذهب عيار 18 اليوم للبيع 1654 والشراء1671جنيها.

- سعر الذهب عيار 14 اليوم للبيع 1287 والشراء 1300جنيها.

- سعر الذهب عيار 12 اليوم للبيع 1103 والشراء1114 جنيها.

- سعر الاونصة اليوم للبيع 68598 والشراء69309 جنيهات.

- سعر الجنية اليوم الذهب اليوم للبيع 15,440 والشراء 15,600 جنيها.

سعر كيلو اليوم الذهب للبيع 2,205,714 والشراء2,228,571 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في أسواق المال

- سعر الذهب عيار 24 اليوم 1911 جنيها ما يعادل 62.04 دولار أمريكي.

- سعر الذهب عيار 22 اليوم 1752 جنيها ما يعادل 56.87 دولار أمريكي.

- أسعار الذهب عيار 21 اليوم 1672 جنيها ما يعادل 54.29 دولار أمريكي.

- أسعار الذهب عيار 18 اليوم 1433 جنيها ما يعادل 46.53 دولار أمريكي.

- سعر الذهب عيار 14 اليوم 1115 جنيها ما يعادل 36.19 دولار أمريكي.

- سعر الذهب عيار 12اليوم 955.38 جنيه ما يعادل 31.02 دولار أمريكي.

- سعر الذهب عيار 9 اليوم 716.53 جنيه ما يعادل 23.26 دولار أمريكي.

- أسعار أوقية الذهب 59,424 جنيها ما يعادل 1,929 دولار أمريكي.

- أسعار جنيه الذهب 13,376 جنيها ما يعادل 434.28 دولار أمريكي.

- أسعار كيلو الذهب 1,910,752 جنيها ما يعادل 62,039 دولار أمريكي.