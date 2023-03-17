افتتاح معرض «أهلا رمضان» في حي الجناين بالسويس.. تخفيضات تصل لـ30%

افتتح اللواء أحمد محمد شاكر، رئيس حي الجناين بالسويس، يرافقه محمد الملاح، رئيس الغرفة التجارية، ومحمد رشاد، وكيل وزارة التموين بالسويس، معرض أهلا رمضان، بتخفيضات تصل إلى 30% على السلع الأساسية.

التوسع في إنشاء المنافذ والشوادر

وقال المحاسب محمد الملاح، رئيس الغرفة التجارية، في تصريحات خاصة، إن الغرفة التجارية تسعى دائما إلى توفير السلع الأساسية للمواطن بأسعار مناسبة، وفقا لتوجيهات اللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس، حيث تم إقامة العديد من معارض أهلاً رمضان داخل نطاق الأحياء والتوسع في إنشاء الشوادر والمقرات التي توفر السلع بتخفيضات ضمن مبادرة أهلا رمضان، لافتا إلى أن أحياء السويس تضم أعدادا كبيرة من الشوادر التي تعلن عن تخفيضات.

التموين توفر السلع في المجمعات والمبادرات

وأكد المحاسب محمد رشاد وكيل وزارة التموين، أن السويس تشهد العديد من المساعي لتوفير السلع بأسعار مناسبة، والمشاركة في المبادرة الرئاسية، بحسب تعليمات الدكتور علي مصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء عبدالمجيد صقر، سواء من خلال معارض أهلا رمضان والمنافذ التابعة للوزارة، بمختلف أحياء المحافظة، من خلال 9 مجمعات استهلاكية توجد بها وفرة من المعروض بمختلف السلع الأساسية، فضلا عن توفير السلع التموينية لدى البدالين.

معرض دائم بأسعار مخفضة

وأوضح محمد محسب، المشرف على معرض أهلاً رمضان بقرية العمدة بحي الجناين في محافظة السويس، أن المعرض يضم جميع السلع الأساسية من مكرونات تعرض بماركات ممتازة بسعر الجملة، واللحوم الطازجة والبقوليات بمختلف أنواعها، حتى الأدوات المنزلية تم توفيرها بالمعرض.

كما يشهد المعرض وجود تخفيضات كبيرة تصل إلى 40%، على عروض تشمل زجاجتين زيت ومكرونة وعدس وملح، لافتا إلى توفير الخضروات بمختلف أنواعها بسعر الجملة لأهالي قرية العمدة، موضحا أن هناك معرض دائم للسلع بتخفيضات على مدار العام منذ نحو 10 سنوات، ويتم دعمه ورفع كفاءته في رمضان للمشاركة في مبادرة توفير السلعة بسعر مناسب للجماهير.