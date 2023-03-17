مد فترة التسجيل في «عمومية الصحفيين» لمدة ساعة.. والنصاب يكتمل بـ2335 عضوا

قررت اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة الصحفيين 2023 مد فترة التسجيل في كشوف الجمعية العمومية العادية لنقابة الصحفيين، في دور الانعقاد الثاني لها لمدة ساعة أخرى لعدم اكتمال النصاب القانوني للجمعية ، وقالت اللجنة، إن 950 من أعضاء الجمعية العمومية في القاهرة و22 في الإسكندرية بموجب 972 عضوا فقط هم من سجلوا في الكشوف، قبل إجراء الانتخابات.

انتخابات نقابة الصحفيين

وقال أيمن عبد المجيد السكرتير العام لنقابة الصحفيين، إن المجلس قرر مد فترة التسجيل في كشوف الجمعية لساعة أخرى بعد الإعلان عن عدد المسجلين 950 في القاهرة و22 في القاهرة من إجمالي 2335 من الأعضاء المسددين للاشتراكات، وذلك بعد استمرار التسجيل من الساعة العاشرة صباحا وحتى الثانية عشر ظهرا، وذلك لتوفير الفرصة أمام باقي الأعضاء لتسجيل أسمائهم لحين اكتمال النصاب القانوني وبدء التصويت.

انتخابات الصحفيين

ومن المقرر أن يبدأ التصويت على مقعد النقيب وأعضاء مجلس النقابة في حال اكتمال النصاب القانوني وحضور 25% من أعضاء الجمعية بموجب 2335 من الأعضاء المسددين للاشتراكات، وفي حال عدم الاكتمال يتم مد التسجيل ساعة في ساعة حتى اكتمال النصاب.