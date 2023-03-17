تناقش تفاصيل وأحداث مسلسل سره الباتع في رمضان 2023 كثير من الأحداث المشوقة التي تدور في حقبتين من الزمن بمشاركة عدد كبير من الفنانين المصريين والعرب.

وتدور تفاصيل وأحداث مسلسل سره الباتع في رمضان 2023، في حقبتين من الزمن الأولى هي فترة الحملة الفرنسية عام 1798، والتى يجسدها عدد كبير من الفنانين من بينهم أحمد صلاح السعدني وحنان مطاوع، وحسين فهمي وأحمد عبدالعزيز، وهالة صدقي وخالد الصاوي وغيرهم.

تفاصيل وأحداث مسلسل سره الباتع في رمضان 2023

أما الحقبة الثانية من مسلسل سره الباتع فتتناول الفترة الحالية من الزمن، والتي يجسدها عدد آخر من الفنانين منهم أحمد فهمي وريم مصطفي وصلاح عبدالله، وعمرو عبدالجليل ومحمود قابيل، وأحمد وفيق وآخرين.

كما يشارك في العمل عدد من الفنانين الشباب منهم خالد أنور وندى موسى وإسلام حافظ وعدد آخر من الفنانين، إضافة إلى عدد من الفنانين العرب منهم شمس الكويتية ورانيا التومي، والعمل مأخوذ عن رواية سره باتع للأديب يوسف إدريس وهو من إخراج خالد يوسف الذي يشارك في كتابة سيناريو المسلسل.