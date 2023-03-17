هتافات مؤيدة لـ خالد ميري المرشح على مقعد نقيب الصحفيين

أعلن خالد ميري المرشح على مقعد النقيب، إنشاء عيادة شاملة داخل نقابة الصحفيين، لأول مرة ضمن برنامجه الانتخابي الذي سيقوم بتطبيقه في حال فوزه بمقعد النقيب، مؤكدا أنّه في حال عدم الفوز سيفعل ما بوسعه لخدمة الصحفيين.

خالد ميري

ولاقى خالد ميري المرشح على مقعد النقيب دعما كبيرا من محبيه من مختلف الأعمار والمؤسسات الصحفية، وتعالت الهتافات له تعبيرًا عن دعمهم ومحبتهم لمرشح مقعد النقيب، والتف حوله عدد كبير من أعضاء الجمعية العمومية والناخبين له والداعمين، وتبادل ميري الصور والحديث مع عدد من الأعضاء وشرح برنامجه الانتخابي وأول الملفات التي سيعمل عليها في حال فوزه بمقعد النقيب.

انتخابات الصحفيين

ومن المفترض أن يبدأ التصويت على مقعد النقيب بعد اكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية العادية بحضور 25% من أعضاء الجمعية بإجمالي عدد 2335 من الأعضاء المسددين للاشتراكات.